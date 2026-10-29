Für die Venus: Max lässt Claudia Obert beim Opernball hängen

Beim Leipziger Opernball am vergangenen Samstagabend fehlte an Claudia Oberts (65) Seite ein ganz bestimmter Mann: ihr langjähriger Freund Max Suhr (28). Während die Unternehmerin in einem funkelnden Kleid über den roten Teppich schritt, hatte sich der Unternehmer für ein ganz anderes Event entschieden – die Erotikmesse Venus in Berlin. "Der ist auf der Venus", erklärte Claudia. Trübsal blies der Realitystar deshalb aber nicht. Statt allein zu feiern, kam die Reality-TV-Bekanntheit in Begleitung ihrer guten Freundin Verena Kerth (45) und verbrachte den Abend im Kreis weiterer Freunde. Auf den Aufnahmen der Veranstaltung zeigte sich Claudia bestens gelaunt. Sie posierte strahlend für die Kameras und schien sich von Max' Entscheidung gegen den gemeinsamen Opernballbesuch nicht die Laune verderben zu lassen.

Dabei ist Max festlichen Veranstaltungen laut seiner Partnerin keineswegs grundsätzlich abgeneigt. Für elegante Bälle sei er durchaus zu haben, so die Unternehmerin. Nur bei der Wahl zwischen Opernball und Erotikmesse falle die Entscheidung eben eindeutig aus. "Wenn er es sich aussuchen kann, ist er lieber auf der Venus", verriet sie gegenüber dem Newsportal. Mit Blick auf das freizügige Messeprogramm nahm sich die Unternehmerin zudem selbst auf die Schippe: Als "alte Schachtel" könne sie dort nicht mithalten, scherzte sie. Die Stimmung ließ sie sich von der geänderten Planung jedenfalls nicht verderben. Gemeinsam mit Verena und ihren übrigen Begleitern feierte sie ausgelassen. Später am Abend entdeckte das Medium die Designerin dann sogar auf der Tanzfläche – in den Armen eines anderen Herrn.

Dass Claudia und Max auch getrennt Spaß haben konnten, hatte sich schon rund vier Monate zuvor gezeigt. Damals war es allerdings Max gewesen, der ohne seine Partnerin auf einer Party gefeiert hatte. Bei der Sommerparty von Olivia Jones (56) hatte die Unternehmerin gefehlt. Den Grund hatte Max dem Berliner Kurier verraten: "Die musste in den Urlaub fliegen und ist jetzt ein paar Tage weg." Ein Problem hatte er in den getrennten Unternehmungen nicht gesehen: "Wir sind immer noch zwei verschiedene Menschen und nicht zusammengewachsen. Deswegen kann man ja auch mal was allein machen." Ganz ohne Begleitung war Claudia damals offenbar trotzdem nicht verreist. "Sie hat eine Assistentin mitgenommen", hatte Max erklärt.

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Imago Max Suhr mit Claudia Obert bei der Hamburg-Premiere von "Horst Schlämmer sucht das Glück" im Cinemaxx Dammtor

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Getty Images Iryna Thater, Claudia Obert, Natalia Yegorova und Verena Kerth beim 31. Leipziger Opernball

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Imago Claudia Obert und Max Suhr bei KATJA™S Lucky Number 30 im Ballhaus Berlin, 10.08.2026