Lungenentzündung: Claudia Effenberg gibt Gesundheitsupdate

Claudia Effenberg (61) hat sich nach einer schweren Lungenentzündung und einer Blutvergiftung mit einem Gesundheitsupdate aus dem Krankenhaus zurückgemeldet und am Dienstag auf Instagram ein Foto geteilt: Nach rund 20 Tagen konnte sich die 61-Jährige demnach erstmals wieder die Haare waschen. Was im Alltag selbstverständlich erscheint, bedeutet für Claudia nach der schweren Erkrankung derzeit einen wichtigen Fortschritt: "Das sind die kleinen Dinge im Leben!", schrieb sie dazu und ergänzte: "Ich habe mich zurückgekämpft." In ihrem Gesundheitsupdate richtete die Designerin außerdem Dankesworte an ihre Familie sowie an das behandelnde Ärzte- und Pflegeteam. Eine Frage ließ sie allerdings offen: Wann sie die Klinik endlich wieder verlassen darf, verriet Claudia nämlich nicht.

Dabei hatte der Weg zur Haarwäsche einige Hürden. Ein starkes Antibiotikum hatte nach Claudias eigenen Angaben zunächst für bessere Werte gesorgt. Doch ausgerechnet an ihrem 61. Geburtstag, am 20. September, wurden ihr zwei Stents eingesetzt, damit ihr Herz wieder besser mit Blut versorgt wird. Statt des geplanten Besuchs auf dem Münchner Oktoberfest hieß es also Klinikbett statt Maß und Dirndl. Im weiteren Verlauf stand zudem eine Punktion der Lunge an, weil sich dort Flüssigkeit angesammelt hatte. Zu dem Ergebnis dieses Eingriffs äußerte sich Claudia bislang nicht öffentlich. Allein war sie in dieser Zeit nicht: Ihr Ehemann Stefan Effenberg (58) und ihre Tochter Lucia besuchten sie während des Klinikaufenthalts.

Für Claudia ist es nicht der erste schwere medizinische Notfall. Bereits im Dezember 2023 war sie in ihrem Zuhause bewusstlos zusammengebrochen. Blutgerinnsel in beiden Lungenflügeln hatten damals eine Lungenembolie ausgelöst. Im Januar 2026 berichtete sie gegenüber t-online, dass sie diese Erkrankung vollständig überstanden habe: "Heute ist alles gut", sagte sie damals und betonte, sich "komplett erholt" zu haben. Privat lebt die Reality-TV-Bekanntheit gemeinsam mit Stefan in Schenefeld bei Hamburg. Der ehemalige Fußballprofi und das Model sind seit 2004 verheiratet.

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ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Claudia Effenberg im Februar 2025

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Getty Images Stefan und Claudia Effenberg im Juni 2015

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