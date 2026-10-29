Jennifer Lawrence bestätigt ihr emotionales Panem-Comeback

Jennifer Lawrence (36) kehrt tatsächlich nach Panem zurück – und das hat die Schauspielerin nun erstmals selbst bestätigt. Im Podcast "Call Her Daddy" sprach sie offen darüber, dass sie im kommenden Kinofilm "Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping" erneut als Katniss Everdeen zu sehen sein wird. Bei den Dreharbeiten kam es für sie zu einem Wiedersehen mit vielen vertrauten Gesichtern: Josh Hutcherson (34) schlüpft wieder in die Rolle des Peeta Mellark, auch Woody Harrelson (65) war erneut mit von der Partie. Zudem arbeitete sie erneut mit zahlreichen Mitgliedern der vertrauten Crew zusammen. Die vielen bekannten Gesichter machten die Rückkehr für die Filmikone besonders bewegend. Nach mehreren gemeinsamen "Panem"-Filmen standen die früheren Co-Stars damit wieder zusammen vor der Kamera. Das neue Kapitel der erfolgreichen Reihe soll am 20. November 2026 in die Kinos kommen.

Auf die Frage von Podcast-Host Alex Cooper (32), wie sich die Rückkehr als Katniss angefühlt habe, geriet die Schauspielerin regelrecht ins Schwärmen. "Unglaublich. Es war so verrückt, weil es dieselbe Crew war", so Jennifer. "Es waren dieselben Kameraleute, derselbe Regieassistent, mit dem ich auch schon unzählige Male gearbeitet habe, weil ich ihn liebe, und Josh und Woody – es war so emotional." Besonders innig sei die Wiederbegegnung mit ihrem langjährigen Filmpartner gewesen. "Josh und ich … [wir] sind nicht einmal zur Toilette gegangen, ohne die Arme umeinandergelegt zu haben. Es war so wunderschön. Es ist wirklich süß. Ich freue mich darauf", erzählte die Schauspielerin. Auch mit Woody Harrelson lebte die vertraute Dynamik sofort wieder auf. Der Schauspieler habe sie auf seine ganz eigene Weise überrascht: "Und Woody kam natürlich uneingeladen durch das Fenster meines Hotelzimmers, weil es sonst nicht dasselbe gewesen wäre."

Dass Jennifer und Josh in ihre bekannten Rollen zurückkehren sollen, war bereits rund zehn Monate zuvor durch Medienberichte publik geworden – persönlich geäußert hatte sich die Hauptdarstellerin dazu bis dahin nicht. Der neue Film ist ein Prequel und spielt lange vor der Geschichte von Katniss und Peeta: Im Mittelpunkt steht der 16-jährige Haymitch Abernathy aus Distrikt 12, der an den 50. Hungerspielen teilnimmt. In welcher Form die beiden bekannten Figuren in der früher angesiedelten Handlung auftauchen, ist bislang nicht bekannt. Auf dem Regiestuhl nimmt erneut Francis Lawrence (56) Platz, der damit seine langjährige Arbeit an der Filmreihe fortsetzt. Auch sonst kann sich die Besetzungsliste sehen lassen: Ralph Fiennes (63) übernimmt die Rolle von Präsident Snow, außerdem gehören unter anderem Jesse Plemons (38), Glenn Close (79), Kieran Culkin (44), Elle Fanning (28), Maya Hawke (28) und Mckenna Grace (20) zum Cast.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lawrence bei den Gotham Awards 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Liam Hemsworth, Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Woody Harrelson und Francis Lawrence

Anzeige Anzeige

Getty Images Woody Harrelson bei der Weltpremiere von "Ella McCay" im El Capitan Theatre in Hollywood, Dezember 2025