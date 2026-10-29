Trotz Zoff: Ariel denkt über zweites Kind mit Giuliano nach

Ariel (23) sorgt derzeit als Schweizer Bachelorette für Gesprächsstoff. Im Podcast "Die Thronfolge" von Dara Masi und Karin Bearpark sprach die 23-Jährige über ihre Familienplanung. Dabei ließ sie durchblicken, dass sie sich ein zweites Kind mit ihrem Ex Giuliano Lorenzo Hediger durchaus vorstellen kann. Das Szenario käme für Ariel vor allem dann infrage, wenn sie zu einem späteren Zeitpunkt Single sein sollte, aber trotzdem einen Kinderwunsch verspürt. Der Gedanke sei nicht spontan entstanden, sondern zwischen den beiden bereits zuvor Thema gewesen. "Das haben wir beide gesagt", stellte die Influencerin in dem Format klar. Offenbar ändert auch ihr schwieriges Verhältnis nichts daran.

Das Verhältnis zwischen Ariel und Giuliano war in der Vergangenheit immer wieder von Konflikten geprägt, die beide auch öffentlich austrugen. Als mögliches Vorbild für ein solches Familienmodell nannte die Baslerin ausgerechnet Khloé Kardashian (42): Der US-Star bekam nach der Trennung von Tristan Thompson (35) ein weiteres gemeinsames Kind mit ihm. Bei anderen intimen Themen zieht Ariel dagegen eine deutliche Grenze. Sex vor laufender Kamera schließt sie für ihre "Bachelorette"-Staffel kategorisch aus. "Ich verurteile niemanden, aber ich finde es peinlich, wenn man vor laufender Kamera ohne Zensierung vögelt", erklärte sie in dem Podcast. Für sie persönlich gehe das "gar nicht".

Auch von einem OnlyFans-Account hält Ariel nichts. "Ich halte nichts davon und finde nicht, dass es normalisiert werden soll, dass man sich für Geld auszieht", betonte sie. Diese Einstellung habe sie nicht erst entwickelt, seit sie Mutter ist: "Sonst hätte ich es schon längst gemacht – ich weiß schließlich, wie viel Geld ich damit verdienen könnte." Weniger streng zeigt sie sich hingegen beim Thema Fußbilder. Schließlich seien ihre Füße ohnehin regelmäßig im Fernsehen zu sehen, erklärte die Schweizerin. Anfragen dieser Art erreichten sie nach eigenen Angaben sogar täglich – und sie habe "noch nie" einen Mann gehabt, "der keinen Fußfetisch hatte". Und noch eine klare Meinung hat die Reality-Bekanntheit: Sie glaube, dass jeder Mann irgendwann fremdgehe. Ein rein männliches Problem sei das aus ihrer Sicht aber nicht, denn Menschen seien grundsätzlich nicht für Monogamie geschaffen.

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RTL Giuliano Lorenzo Hediger und Ariel

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3+ Ariel mit ihrer Tochter bei Aufnahmen für "Die Bachelorette" (Schweiz)

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Instagram / _ariel__61 Ariel, Reality-TV-Star