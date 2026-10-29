König Charles trauert um seinen guten Freund aus Kindertagen

König Charles III. (77) macht eine schwierige Zeit durch, denn er muss sich von einem alten Weggefährten verabschieden. Simon Rufus Isaacs, der vierte Marquess of Reading, ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Die beiden aristokratischen Familien waren über Jahrzehnte hinweg miteinander verbunden – Charles und Simon waren seit ihrer Jugend befreundet. Bekannt gegeben wurde der Tod am Mittwoch von seiner Tochter Lady Natasha Rufus Isaacs. Die Modedesignerin teilte auf Instagram mehrere private Aufnahmen aus dem Familienalbum und verabschiedete sich mit emotionalen Zeilen von ihrem Vater. Die Aufnahmen zeigen Lady Natasha und ihren Vater in vertrauten Momenten mit seinen Liebsten – Schnappschüsse, die über viele Jahre hinweg entstanden sind und nun zu einem letzten Gruß an den Familienpatriarchen wurden.

In ihrem Beitrag erinnert Lady Natasha mit liebevollen Worten an ihren Vater und meint: "Papa, Uppa, wie unglaublich gesegnet waren wir, so viele Jahre lang einen solch unglaublichen Vater und Großvater gehabt zu haben. Du hast sie von ganzem Herzen geliebt und ihnen bedingungslose Liebe geschenkt. Wie gesegnet waren wir. Du hast den guten Kampf bis zum Ende gekämpft, dein Mut war unermesslich und ich bin so stolz auf dich. Dein Vermächtnis wird in uns allen weiterleben." Außerdem teilt sie mit, dass sie und ihre Mutter sich ihrer Religion zuwandten und viel beteten, um mit dem Tod von Simon Frieden zu schließen. Natasha verrät, dass sie ihren Vater wiedersehen wird, da er "nur einen früheren Zug genommen habe".

Das Leben von Simon Rufus Isaacs war sehr bewegt. 1979 heiratete er seine Frau Melinda Dewar, mit der er drei Kinder auf der Welt willkommen hieß. Sie heißen Lady Sybilla Rufus Isaacs, Lady Natasha und Julian Rufus Isaacs. Die Nähe zum Königshaus setzte sich dabei in der nächsten Generation fort. Julian war ein enger Kindheitsfreund von Prinz Harry (42), während Natasha sowohl Prinz William (44) als auch Harry nahestand. Doch die Verflechtung der beiden Familien geht noch weiter: Lady Natashas heutiger Ehemann war während seiner Studienzeit mit Prinzessin Kate liiert.

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Getty Images König Charles III. bei der King's Foundation in Schottland, September 2026

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