Sommerhaus-Wiedersehen ohne Gewinner Lukas: RTL klärt auf

Beim großen Wiedersehen von Das Sommerhaus der Stars fehlt ausgerechnet Gewinner Lukas Reiter an der Seite seiner Partnerin Ginger Costello (40). In der Vorschau auf die Sendung, die am 3. November exklusiv bei RTL+ zu sehen sein wird, sitzt Ginger allein auf dem Sofa. Bevor dadurch Spekulationen über eine mögliche Trennung entstehen, liefert RTL nun allerdings eine Erklärung. Auf Nachfrage von Volksfreund teilte ein Sprecher des Senders mit: "Lukas Reiter konnte krankheitsbedingt nicht an der Aufzeichnung des großen Wiedersehens teilnehmen." Sein Fehlen habe demnach nichts mit dem Beziehungsstatus des Siegerpaares zu tun. Lukas und Ginger sind weiterhin ein Paar. Der Realitystar musste das Wiedersehen mit den anderen ehemaligen Mitbewohnern lediglich aus gesundheitlichen Gründen ausfallen lassen. Welche Themen Ginger ohne ihren Partner bei der Aussprache auf den Tisch bringt, zeigt sich in der vollständigen Ausgabe der Sendung.

Auch die Vorschau verspricht spannende Momente: Moderatorin Frauke Ludowig (62) kündigt "spektakuläre Beziehungsnews" an, lässt jedoch offen, um welches der teilnehmenden Paare es dabei geht. Darüber hinaus wurden nicht alle früheren Bewohner zur Aufzeichnung eingeladen. Julian F. M. Stoeckel und sein Partner Marcell Damaschke werden fehlen. Anders als bei Lukas liegt der Grund dafür allerdings nicht in einer Erkrankung. Gegenüber Volksfreund erklärte RTL die Entscheidung folgendermaßen: "Die Auswahl der Gäste erfolgt ausschließlich nach redaktionellen Gesichtspunkten und orientiert sich an den Themen der Sendung." Julian hatte seinen Ärger über die Absage bereits deutlich gemacht. Gegenüber dem Berliner Kurier behauptete er, die Produktion sei lediglich daran interessiert, "dass sich die Leute streiten, ankeifen und beleidigen". Dieses Klischee würden er und Marcell seiner Ansicht nach nicht bedienen. Deshalb seien sie beim Wiedersehen nicht dabei.

Ginger und Lukas konnten sich in diesem Jahr den Sieg bei "Das Sommerhaus der Stars" sichern. Im Finale setzte sich das Paar gegen seine Konkurrenten durch und gewann gemeinsam das Preisgeld von 50.000 Euro. Auch nach den Dreharbeiten schmieden die beiden konkrete Zukunftspläne. Derzeit sind Ginger und Lukas gemeinsam auf der Suche nach einer Wohnung in Wien. Bereits nach ihrem Sieg hatte Ginger gegenüber Bild nicht nur verraten, wofür sie das Preisgeld nutzen möchte, sondern zugleich mit einigen ihrer ehemaligen Mitbewohner abgerechnet. Beim großen Wiedersehen begegnet sie nun erneut einem Teil ihrer damaligen Konkurrenz. Zwar muss sie die Aussprache ohne ihren Partner bestreiten, doch der Grund dafür ist laut RTL ausschließlich seine krankheitsbedingte Absage. An der Beziehung der beiden hat sich demnach nichts geändert.

Anzeige Anzeige

RTL Ginger Costello und Lukas Reiter, "Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2026

Anzeige Anzeige

Imago Julian F. M. Stöckel und Marcell Damaschke, Juli 2026

Anzeige Anzeige

RTL / Grellert / Werner "Das Sommerhaus der Stars"-Cast 2026