Tom Cruises Sohn Connor meldet sich mit Foto im Netz zurück

Connor Cruise (31), der Sohn von Tom Cruise (64) und Nicole Kidman (59), hat sich bei einem seltenen öffentlichen Auftritt bestens gelaunt gezeigt: Der 31-Jährige besuchte am 27. Oktober das vierte Spiel der World Series in Florida. Gemeinsam mit Freunden verfolgte er im Stadion, wie die Tampa Bay Rays gegen die Milwaukee Brewers antraten, und durfte schließlich eine erfolgreiche Aufholjagd sowie den Sieg seines Lieblingsteams bejubeln. Wie sehr er den besonderen Abend genoss, machte er auch auf Instagram deutlich: Der begeisterte Rays-Fan veröffentlichte ein Selfie aus dem Stadion, auf dem er Seite an Seite mit seinen Freunden in die Kamera strahlt, während auf den Rängen um sie herum noch reges Treiben herrscht. Zu der gut gelaunten Aufnahme schrieb Connor voller Zuversicht: "Man muss daran glauben!"

Für die Mannschaft stand bei diesem Aufeinandertreffen verdammt viel auf dem Spiel, schließlich hatten die Rays zuvor drei Niederlagen in Folge einstecken müssen. Umso ausgelassener fiel der Jubel über das geglückte Comeback aus, bei dem auch Connor sichtlich die Begeisterung ins Gesicht geschrieben stand. Ein solch privater Einblick hat im Netz echten Seltenheitswert, da der Promi-Spross ein zurückgezogenes Leben abseits des Showgeschäfts bevorzugt. Persönliche Aufnahmen teilt er mit seinen Followern meist nur dann, wenn es um seine großen Leidenschaften wie den Sport oder seine Verbundenheit mit seiner Wahlheimat Florida geht.

Die Begeisterung für die lokalen Sportteams scheint im Hause Cruise übrigens in der Familie zu liegen: Bereits 2023 zeigte sich Connor zusammen mit Vater Tom und seiner älteren Schwester Isabella bei einem Eishockeyspiel der Tampa Bay Lightning. Die beiden ältesten Kinder hatte der Hollywoodstar damals während seiner Ehe mit Nicole Kidman adoptiert, bevor sich das Paar trennte. Während Tom später mit Katie Holmes (47) Tochter Suri Noelle (20) bekam und Nicole mit Keith Urban (59) zwei weitere Töchter hat, sind gemeinsame Auftritte des prominenten Familien-Clans extrem rar gesät. Umso mehr freuen sich die Fans über Connors aktuellen Stadion-Schnappschuss ganz ohne elterliches Rampenlicht.

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theconnorcruise Connor Cruise (links) mit seinen Freunden, Oktober 2026

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Getty Images Tom Cruise und sein Sohn Connor, 2009

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Getty Images Connor Cruise in Melbourne