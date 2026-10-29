Dana Diekmeier teilt beunruhigende Krankenhausbilder

Mit diesen Bildern hat Dana Diekmeier ihre Fans am Mittwochabend beunruhigt: In ihrer Instagram-Story veröffentlichte sie am 28. Oktober gegen 17:55 Uhr mehrere Aufnahmen, die offenbar in einem Krankenhaus entstanden sind. Darauf ist eine Person in einem Krankenbett zu sehen, deren Gesicht nicht erkennbar ist. Am Fußende hängt ein Namensschild mit der Aufschrift "Diekmeier". Dazu teilte sie auf der Plattform eine kurze, kryptische Zeile: "Und dann zeigt dir dein Körper, wo die Grenze ist." Nähere Erklärungen gab sie jedoch nicht. Warum es zu dem Klinikaufenthalt kam, ließ die Vierfachmama ebenso offen wie die Frage nach einer konkreten Diagnose. Eine Begleitperson ist auf den veröffentlichten Fotos ebenfalls nicht zu erkennen. Was hinter den Bildern steckt, blieb für ihre Follower damit zunächst unklar.

Die von Dana veröffentlichte Collage zeigt unter anderem einen tätowierten Unterarm. Ein venöser Zugang und ein damit verbundener Schlauch sind deutlich sichtbar. Um das Handgelenk liegen mehrere Armbänder. Die Person liegt unter gemusterten Decken, während das Gesicht und der übrige Körper außerhalb des Bildausschnitts bleiben. Eine weitere Aufnahme zeigt einen Infusionsständer neben dem Bett. Daran hängt ein Beutel mit dunkelroter Flüssigkeit samt Schlauch. Welche Behandlung auf den Fotos zu sehen ist, erläuterte die Influencerin nicht. Auch zu ihrem derzeitigen Befinden machte sie keine weiteren Angaben. Bis auf den Satz über die Grenzen ihres Körpers ließ sie ihre Situation unkommentiert.

Dana ist verheiratet und hat vier Kinder. Mit ihren Worten über die körperliche Grenze ließ sie ihre Community an einem persönlichen Moment teilhaben. Die näheren Umstände des Krankenhausaufenthalts behielt sie allerdings für sich. Sie nannte weder eine Ursache noch eine Diagnose. Aus den medizinischen Details auf den Aufnahmen lässt sich deshalb nicht auf eine mögliche Erkrankung schließen. Ob und wann die Influencerin ausführlicher über ihre Situation sprechen wird, ist momentan offen. In der Vergangenheit teilte Dana regelmäßig Momente aus ihrem Alltag mit ihren Followern auf Instagram.

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Instagram / danadiekmeier Dana Diekmeier, Frau von Ex-Fußballer Dennis Diekmeier

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Instagram / danadiekmeier Dana Diekmeier, April 2025

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Instagram / danadiekmeier Dana Diekmeier mit ihren Kindern, Oktober 2021