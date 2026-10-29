Andrej Mangold rührt Fans mit intimen Vorher-nachher-Fotos

Andrej Mangold (39) präsentiert sein Familienglück mit zwei besonders persönlichen Vorher-nachher-Aufnahmen. Auf Instagram teilte der Realitystar zwei besondere Studioaufnahmen, die gemeinsam mit seiner Partnerin Annika Mangold (36) entstanden sind. Zwischen den beiden Bildern liegen einige Monate – und eine entscheidende Veränderung: Auf dem ersten Foto ist Annika noch schwanger, auf dem zweiten hält die frischgebackene Mutter den gemeinsamen kleinen Sohn im Arm. So wird sichtbar, wie sich das Leben der beiden innerhalb kurzer Zeit verändert hat. Aus dem Paar ist inzwischen eine dreiköpfige Familie geworden. Die Vorher-nachher-Bilder greifen dieselbe innige Pose auf und stellen die Zeit vor und nach der Geburt unmittelbar gegenüber. Dadurch richtet sich der Blick ganz auf die werdenden Eltern im ersten Bild und auf ihr Baby im zweiten.

Beide Aufnahmen sind vor einem schlichten grauen Studiohintergrund entstanden. Andrej kniet darauf barfuß und mit freiem Oberkörper hinter seiner Partnerin. Eine Hand legt er auf ihre Schulter, während er ihr auf der ersten Aufnahme liebevoll einen Kuss auf die Stirn gibt. Auf dem Schwangerschaftsfoto sitzt Annika in schwarzer Unterwäsche vor ihm, ihr Babybauch ist deutlich zu sehen, und sie lächelt zu ihrem Partner hinauf. Einige Monate später nimmt das Paar beinahe genau dieselbe Pose ein. Diesmal küsst der Realitystar Annika auf den Kopf. Die frischgebackene Mutter trägt erneut schwarze Unterwäsche, doch vor ihrem Oberkörper hält sie nun ihren Sohn. Das Gesicht des Babys bleibt dabei von der Kamera abgewandt. In seinem Beitrag fasst der Realitystar die Veränderung mit wenigen Worten zusammen: "1 + 1 = 3. Ein paar Monate liegen zwischen diesen Bildern. Monate, in denen unser größtes Glück bei uns angekommen ist."

Mit Hashtags wie #ersteskind, #newbornbabyboy und #babyphotoshoots macht Andrej deutlich, dass die Bilder die Ankunft seines ersten Kindes und die erste Zeit als Vater festhalten. Die nachgestellte Pose dokumentiert zugleich die Entwicklung des Paares. Stand auf der ersten Aufnahme noch Annikas Babybauch im Mittelpunkt, nimmt diesen Platz auf dem späteren Foto nun der kleine Sohn ein. Obwohl zwischen den beiden Shootings mehrere Monate liegen, sorgen der identische Hintergrund, die schwarze Kleidung und die vertraute Haltung für eine klare Verbindung. Andrej belässt es in seinem Instagram-Beitrag jedoch nicht bei der Rückschau auf das eigene Familienglück. Zum Abschluss seines Postings wendet sich der Sportler mit einer persönlichen Frage an seine Follower. "Wenn ihr eine Phase für einen Tag zurückholen könntet, welche wäre es?", fragt der ehemalige "Bachelor" seine Community und verbindet die privaten Familienfotos damit mit einer persönlichen Frage an seine Fans.

Anzeige Anzeige

Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung mit ihrem Baby, Juli 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / dregold Andrej Mangold und sein Sohn, September 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / dregold Andrej Mangold und sein Sohn

Anzeige