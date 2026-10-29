"Star Trek"-Star Patrick Stewart stirbt mit 86 Jahren

Die Film- und Fernsehwelt trauert um eine Legende: Patrick Stewart (86) ist tot. Der britische Schauspieler, der als Captain Jean-Luc Picard in Star Trek weltweit bekannt wurde, starb am Mittwoch mit 86 Jahren in seinem Zuhause in Los Angeles. Sein Sprecher bestätigte die Nachricht in einer offiziellen Mitteilung gegenüber Deadline. Demnach starb Patrick an den Folgen seiner Erkrankungen. Der Darsteller hatte mit Alzheimer und Lewy-Körper-Demenz gelebt. Letztere ist eine fortschreitende Erkrankung des Gehirns, die unter anderem Gedächtnis, Denkvermögen und Beweglichkeit beeinträchtigen kann. In seinen letzten Stunden wurde der Schauspieler von seinen Liebsten begleitet. Seine Ehefrau Sunny blieb an seiner Seite und sorgte bis zuletzt liebevoll für ihn. Mit seinem Tod geht ein Leben zu Ende, das beinahe sechs Jahrzehnte von der Schauspielerei bestimmt war.

Seine wohl prägendste Figur war der besonnene Sternenflotten-Captain Jean-Luc Picard. Über sieben Staffeln hinweg spielte Patrick die Rolle in "Star Trek: The Next Generation" und wurde für eine ganze Generation von Science-Fiction-Fans zu einem vertrauten Gesicht. Auch im Kino trug er wiederholt die Uniform des Kommandanten: Beginnend mit "Star Trek: Treffen der Generationen" von 1994 verkörperte er Picard in mehreren Filmen. Jahre später nahm der Brite seine Paraderolle erneut auf. In der Paramount+-Serie "Star Trek: Picard" war er wieder als Captain zu sehen. Nach drei Staffeln fand die Produktion im April 2023 ihren Abschluss. Patricks Laufbahn reichte jedoch weit über das "Star Trek"-Universum hinaus. Er arbeitete auf der Bühne, im Fernsehen und im Kino. Dreimal wurde er mit dem Olivier Award ausgezeichnet, zudem erhielt er eine Tony-Nominierung. Auch für Emmys, Golden Globes und SAG Awards war er mehrfach nominiert.

Aus der Mitteilung seines Sprechers geht hervor, dass Patrick im Kreis seiner Liebsten Abschied nehmen konnte. "Mit großer Trauer geben wir bekannt, dass Sir Patrick Stewart gestern in seinem Zuhause in Los Angeles in der liebevollen Obhut seiner geliebten Ehefrau Sunny verstorben ist, nachdem er einen kurzen und bewegenden Weg mit Alzheimer und Lewy-Körper-Demenz gegangen war", heißt es in dem Statement, das Deadline vorliegt. Neben seiner Ehefrau seien Familienmitglieder und Freunde anwesend gewesen. Livemusik, Gebete, Tränen und Lachen hätten seine letzten Stunden begleitet. Der Sprecher erklärte weiter: "Wir werden für immer die friedvolle Gelassenheit und Nachdenklichkeit auf seinem Gesicht in Erinnerung behalten – eine bleibende Erinnerung an seine unbesiegbare Anmut." Ein wesentlicher Bestandteil seines schauspielerischen Vermächtnisses bleibt Jean-Luc Picard. Über viele Jahre gab Patrick dem Captain ein Gesicht – erst im Fernsehen, anschließend im Kino und zuletzt in einer eigenen Serie, die den Namen der Figur trug.

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Getty Images Patrick Stewart bei der Audie Awards Gala im Avalon Hollywood & Bardot in Los Angeles, 4. März 2024

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United Archives GmbH / ActionPress Patrick Stewart als Jean-Luc Picard

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