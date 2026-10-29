Tour-Start: Heidi Klum schickt Tokio Hotel süße Grüße

Heidi Klum (53) hat Tokio Hotel zum Auftakt der großen Arenatour eine süße Überraschung bereitet, obwohl sie selbst gar nicht dabei sein konnte. Als die Band am Mittwochabend in London ihr erstes Konzert spielte, schwebten im Backstagebereich unzählige rote Herzluftballons unter der Decke. Die Deko hatte das Model der Band ihres Ehemanns Tom Kaulitz (37) als Glückwunsch geschickt. Bill Kaulitz (37) zeigte die liebevolle Geste noch vor dem ersten Auftritt in seiner Instagram-Story. "Guckt doch, wie süß unser Backstage ist", schwärmte der Sänger dort. Wer hinter der Überraschung steckt, verriet er gleich dazu: "Meine Schwägerin hat uns diese süßen Ballons geschickt, um uns einen guten Tour-Start in London zu wünschen." Bill markierte Heidi direkt in dem Beitrag und bedankte sich bei ihr. Damit schickte sie nicht nur ihrem Ehemann Tom Kaulitz, sondern auch dessen Bandkollegen herzliche Grüße zum Beginn der Konzertreise.

Für Tokio Hotel war der Abend in London aber erst der Anfang: Insgesamt stehen 17 Konzerte in zehn Ländern auf dem Plan. Nach dem Auftakt in der britischen Hauptstadt geht es für die Musiker zunächst weiter nach Paris. Schon am 1. November folgt in Hamburg das erste Konzert in Deutschland. Der volle Terminkalender hat allerdings Folgen: Tom und Bill sowie ihre Bandkollegen Georg Listing (39) und Gustav Schäfer (38) werden in diesem Jahr nicht auf Heidis berühmter Halloweenparty am 31. Oktober in New York feiern. Tom hatte bereits Ende September im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" erläutert, warum die Band nicht zwischen den USA und Deutschland hin- und herfliegen werde. Vor der ausverkauften Show in Hamburg wollten die Musiker keinen riskanten Flug einplanen, der ihre rechtzeitige Ankunft gefährden könnte.

Gleichzeitig räumte Tom mit möglichen Spekulationen auf. Das Fernbleiben habe "nichts mit Ehekrise zu tun, nichts mit Streit zu tun", stellte er im Podcast klar. "Es gibt keinen Krach, sondern wir spielen eine große ausverkaufte Show in Hamburg am nächsten Tag", betonte er weiter. Während ihr Ehemann und ihr Schwager auf Tour sind, laufen bei Heidi die Vorbereitungen für ihre traditionelle Halloweenparty auf Hochtouren. Auf Instagram teilte das Model zuletzt einen weiteren Hinweis auf seine diesjährige Verkleidung. Zu sehen war eine Schneiderpuppe, die mit einem Metalltragegestell und braunen Gurten versehen war. Wie das vollständige Kostüm aussieht, will Heidi erst an Halloween enthüllen. Gegenüber dem Magazin People verriet sie bislang lediglich, dass ihr neuer Look "sehr blutig" werde.

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Instagram / heidiklum Geburtstagsmoment zu dritt: Heidi, Tom und Bill strahlen für die Kamera.

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Getty Images Tokio Hotel, Dezember 2023

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Getty Images Tokio Hotel im Jahr 2022