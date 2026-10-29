Hugh Jackmans bewegender Abschied von Patrick Stewart

Hugh Jackman (58) trauert um einen langjährigen Kollegen und Freund: Patrick Stewart (86) ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Auf Instagram veröffentlichte Hugh mehrere gemeinsame Bilder, auf denen sich die beiden Schauspieler innig umarmen. Dazu würdigte er seinen Weggefährten mit emotionalen Worten: "Heute haben wir einen der Größten auf der Bühne und der Leinwand verloren. Und für mich einen großartigen Freund und Menschen." Der Australier hob auch hervor, welchen Einfluss Patrick auf ihn hatte: "Ich habe so viel von ihm gelernt. Ich werde dich mein Leben lang vermissen, Patrick Stewart." Die Schauspieler verband eine langjährige Zusammenarbeit. Insgesamt standen sie für acht Filme gemeinsam vor der Kamera. Besonders mit ihren Rollen als Wolverine und Professor Charles Xavier in der "X-Men"-Reihe prägten sie das Kino und wurden für zahlreiche Fans zu einem unvergesslichen Leinwandduo.

Den Anfang ihrer gemeinsamen Filmografie machte "X-Men" im Jahr 2000. Es folgten "X-Men 2", "X-Men: Der letzte Widerstand" und "X-Men Origins: Wolverine". Auch in "Wolverine: Weg des Kriegers", "X-Men: Zukunft ist Vergangenheit" und "Logan" waren die beiden zusammen zu sehen. Zuletzt wirkten sie in dem Film "The Sheep Detectives" mit, der in diesem Jahr erschienen ist. Ein weiterer Auftritt von Patrick steht allerdings noch bevor: Posthum wird der Schauspieler erneut Professor Charles Xavier verkörpern. Der Marvel-Streifen "Avengers: Doomsday" soll am 18. Dezember 2026 im Kino starten. Hugh wird darin nach bisherigem Kenntnisstand nicht an seiner Seite zu sehen sein. Sein Name steht nicht auf der bislang bekannten Besetzungsliste des Superheldenfilms.

Auch Famke Janssen nimmt Abschied von ihrem früheren Kollegen. Die Schauspielerin, die in den "X-Men"-Filmen Jean Grey spielte, bezeichnete Patrick gegenüber Page Six als "Legende" und "einen der Größten". Ihre Zusammenarbeit reichte über mehrere Jahrzehnte zurück. Erstmals drehten sie gemeinsam für "Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert". Famke verkörperte damals Kamala an der Seite von Patricks Captain Picard. Später standen sie in den "X-Men"-Filmen wieder zusammen vor der Kamera – als Jean Grey und Professor X. Zum Abschied wandte sich Famke mit persönlichen Worten an den Verstorbenen: "Du wirst fehlen, Patrick, aber niemals vergessen werden."

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Pascal Le Segretain / Staff / Getty Images Hugh Jackman und Patrick Stewart bei der Berlinale 2017 in Berlin

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Instagram / thehughjackman Hugh Jackman und Patrick Stewart

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