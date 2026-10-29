Unterdrückt: Christine Brown fühlt sich wie ein Bösewicht

Christine Brown (54) hadert mit ihrer Darstellung in der 21. Staffel von "Sister Wives". In den aktuellen Folgen komme sie ihrer Ansicht nach deutlich negativer rüber, als sie sich selbst wahrnehme. "Während dieser Staffel habe ich das Gefühl, dass ich wie ein Bösewicht wirke. In diesen Folgen wirke ich wie ein Bösewicht", erklärte die Reality-Bekanntheit in einem Instagram-Video. Dass sie mittlerweile häufiger mal aneckt und ihre Meinung klarer ausspricht, hat jedoch einen persönlichen Grund. Über Jahre hinweg habe Christine ihre Gefühle unterdrückt, vieles in sich hineingefressen und kaum gesagt, wie es ihr tatsächlich ging. Erst durch ihren Mann David Woolley erlebt sie nun einen starken Rückhalt. Er höre ihr zu, verteidige sie leidenschaftlich und bestärke sie darin, für sich selbst einzustehen. Dadurch lerne Christine zunehmend, ihren eigenen Empfindungen zu vertrauen und ihrer Stimme die Bedeutung zu geben, die sie so lange vermisst habe.

Dass dieser Lernprozess nicht immer reibungslos verläuft, gibt Christine ebenfalls offen zu. Manchmal formuliere sie ihre Gedanken unbeholfen oder äußere sich aus der Aufregung heraus. Nachdem sie eine Nacht darüber geschlafen habe, bewerte sie ihre Worte dann gelegentlich selbst anders. Inmitten des Trubels versuche die TV-Bekanntheit deshalb, eine Balance zu finden, sich weiterzuentwickeln und zugleich nachsichtiger mit sich umzugehen. "Meine Stimme zu finden, war nicht immer einfach, und manchmal kommt es nicht perfekt heraus. In dieser Staffel wirke ich auf manche vielleicht wie der Bösewicht, aber eigentlich bin ich nur eine Frau, die lernt, ihre Wahrheit auszusprechen, nachdem sie sich jahrelang ungehört gefühlt hat", schrieb sie auf Instagram. Die Gespräche mit David hätten ihren Blick auf ihre Persönlichkeit, ihren bisherigen Weg und ihre Zukunft grundlegend verändert.

Christine wurde 2010 durch den Start der TLC-Realityshow "Sister Wives" bekannt. Das Format dokumentierte ihr polygames Familienleben mit Kody Brown (57) und dessen weiteren Partnerinnen Meri Brown (55), Janelle Brown (57) und Robyn Brown. Christine und Kody waren 1994 eine spirituelle Ehe eingegangen. Im Jahr 2021 machte die sechsfache Mutter schließlich öffentlich, dass ihre Beziehung beendet ist. Nach dem Ende ihrer langjährigen Beziehung fand Christine mit David einen neuen Partner. Das Paar heiratete 2023.

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Instagram / christine_brownsw Christine Brown, TV-Bekanntheit

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Getty Images Christine Brown im November 2023

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Instagram / christine_brownsw David Woolley und Christine Brown