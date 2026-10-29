William Shatner trauert um seinen Kollegen Patrick Stewart

Die Filmwelt nimmt Abschied von einer Legende: Patrick Stewart (86) ist tot. Der britische Schauspieler, der als Captain Jean-Luc Picard in Star Trek weltweite Bekanntheit erlangte, starb am Mittwoch im Alter von 86 Jahren. Zuvor hatte er einen kurzen Kampf gegen Alzheimer und Lewy-Körper-Demenz geführt. Unter den vielen Weggefährten, die um ihn trauern, ist auch William Shatner (95). Der als Captain James T. Kirk bekannt gewordene Schauspieler äußerte sich am Donnerstag auf X. Mit emotionalen Worten verabschiedete er sich dort von seinem langjährigen Freund und Kollegen. "Was für eine herzzerreißende Woche es gewesen ist. Sir Patrick Stewart war ein Freund, ein Kollege und ein großartiger Schauspieler", schrieb er. Weiter erklärte er: "Von der Bühne bis zur Brücke der Enterprise verlieh er allem, was er tat, Intelligenz, Anmut und ein tiefes Gefühl von Menschlichkeit."

Shatner würdigte in seinem Beitrag nicht allein Patricks schauspielerische Leistung, sondern auch den Menschen hinter der bekannten Figur. "Captain Picard stand für das Beste in uns, und das galt auch für den Mann, der ihn spielte", erklärte der Kirk-Darsteller. "Ich empfand große Zuneigung und Bewunderung für ihn und seine Arbeit." Abschließend wandte er sich an Patricks Ehefrau Sunny Ozell und dessen Familie: "Mein Herz ist bei Sunny und seiner Familie. Er wird schmerzlich vermisst werden." Auch andere "Star Trek"-Stars nehmen öffentlich Abschied. George Takei (89), der in der Originalserie Hikaru Sulu spielte, gedachte seines Kollegen auf Instagram. Er bezeichnete Patrick als "wahre und unersetzliche Legende" und hob hervor, dass er als Picard eine neue Generation von Sternenguckern inspiriert habe. Zum Abschied schrieb er: "Ruhe in den Himmeln, Captain."

William und Patrick spielten zwei der berühmtesten Captains des "Star Trek"-Universums. William führte ab den 1960er-Jahren als Kirk die Enterprise, bevor Patrick später als Picard in "Star Trek: Das nächste Jahrhundert" das Kommando übernahm. Im Jahr 1994 begegneten sich die beiden Raumschiffkommandanten schließlich im Kino: Für "Star Trek: Treffen der Generationen" standen sie zusammen vor der Kamera. Ihre Verbindung blieb auch danach bestehen. 2011 war Patrick in Williams Dokumentation "The Captains" dabei. Darin interviewte William verschiedene "Star Trek"-Darsteller zu ihren Erfahrungen als Anführer des Franchises. Einige Jahre später arbeiteten sie erneut zusammen: Patrick wirkte 2015 auch in "Chaos on the Bridge" mit, einer weiteren Dokumentation von William.

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Getty Images Patrick Stewart überrascht William Shatner bei dessen Auftritt auf der Star-Trek-Convention in Las Vegas am 14. August 2005

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Patrick Stewart als Captain Jean-Luc Picard

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