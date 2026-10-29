Bluttransfusion: Dana Diekmeier erklärt Klinikaufenthalt

Dana Diekmeier hat aufgeklärt, weshalb sie ins Krankenhaus musste. In ihrer Instagram-Story berichtete die Vierfachmama, dass sie über mehrere Wochen hinweg wiederholt unter Schwindelanfällen gelitten hatte. Zuletzt habe sie sogar das Bewusstsein verloren. Anfangs habe sie die Beschwerden jedoch nicht wirklich ernst genommen. Erst in der Notaufnahme wurde deutlich, wie schlecht ihre Werte waren: Die Ärzte stellten einen Hämoglobinwert von lediglich 6 und einen Eisenwert von 2 fest. Beide Werte seien deutlich zu niedrig gewesen und hätten ihren Körper stark belastet. Deshalb erhielt Dana im Krankenhaus eine Bluttransfusion von fast einem Liter. Mittlerweile hat sie aber eine beruhigende Nachricht für ihre Follower. "Nach fast einem Liter Bluttransfusion geht es mir jetzt zum Glück schon deutlich besser", schreibt sie in ihrem Update.

Rückblickend zeigt sich Dana selbstkritisch. Die Warnzeichen ihres Körpers habe sie wochenlang nicht ausreichend beachtet. "Ich habe das ehrlich gesagt lange nicht richtig ernst genommen", räumt sie in ihrer Story ein. Obwohl der Schwindel wiederholt aufgetreten sei, habe erst die Ohnmacht sie in die Notaufnahme geführt. Was hinter den ungewöhnlich niedrigen Hämoglobin- und Eisenwerten steckt, erklärt Dana in ihrem Update nicht. Auch eine nähere Diagnose nennt sie bislang nicht. Stattdessen bedankt sie sich bei ihrer Community, die nach ihrem Zustand gefragt hatte. "Danke an alle, die sich gestern Sorgen gemacht und nach mir gefragt haben", schreibt sie auf Instagram. Die besorgten Nachrichten ihrer Follower sind bei ihr also angekommen.

Schon am Abend zuvor hatte Dana mit mehreren Krankenhausbildern für Unruhe unter ihren Fans gesorgt. Die Aufnahmen zeigten eine Person in einem Klinikbett. Am Fußende hing ein Namensschild mit der Aufschrift Diekmeier. Die Hintergründe ließ die Vierfachmama damals noch offen. Sie schrieb lediglich sinngemäß, dass ihr Körper ihr eine Grenze aufgezeigt habe. Weder eine konkrete Diagnose noch eine mögliche Begleitperson waren auf den Bildern erkennbar. Weitere Informationen gab Dana an diesem Abend nicht preis. Einen Tag später erklärt sie mit ihrem Gesundheitsupdate nun, was zu dem Aufenthalt geführt hatte: wochenlange Schwindelanfälle und eine Ohnmacht. Wegen der alarmierend niedrigen Hämoglobin- und Eisenwerte war schließlich die Bluttransfusion erforderlich geworden.

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Instagram / danadiekmeier Dana Diekmeier, April 2025

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Instagram / danadiekmeier Dana Diekmeier im September 2024

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Instagram / danadiekmeier Dana Diekmeier, Frau von Ex-Fußballer Dennis Diekmeier