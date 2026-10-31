Sam Nivola und Iris Apatow: Beziehung zweier Promi-Kinder

Sam Nivola (23) und Iris Apatow (24) schweben seit 2024 gemeinsam durchs Liebesglück. Kennengelernt haben sich die beiden Schauspieler über ihre gemeinsame Freundin Isa Barrett in einer Bar in London, wie Sam nun gegenüber Teen Vogue erzählte. Sein erster Annäherungsversuch führte allerdings nicht zum Erfolg, denn die Schauspielerin war zu diesem Zeitpunkt noch in einer Beziehung. Einige Monate später ging ihre damalige Beziehung in die Brüche – und zwischen den beiden funkte es dann doch. Inzwischen ist ihre Liebe offenbar so gefestigt, dass sie sogar den nächsten großen Schritt gewagt haben: Sam und Iris teilen sich mittlerweile ein gemeinsames Zuhause in New York City. Der The White Lotus-Darsteller könnte darüber kaum glücklicher sein. Von seiner Partnerin schwärmt der Schauspieler in höchsten Tönen: "Ich bin so verliebt, und sie ist so wundervoll", betonte er in dem Interview.

Dass Iris seine ersten Avancen wegen ihres damaligen Freundes abblockte, nahm Sam ihr keineswegs übel – im Gegenteil, er respektierte ihr Verhalten ausdrücklich. Erst nach ihrer Trennung sah der Schauspieler einige Monate später eine neue Gelegenheit, Iris für sich zu gewinnen. Sorgen, dass der gemeinsame Alltag der Beziehung die Spannung nehmen könnte, macht er sich trotz ihres jungen Alters nicht. Wegen ihrer Schauspieljobs seien sie schließlich oft beruflich unterwegs und nie länger als einige Monate am Stück zu Hause. So hätten beide automatisch genügend Freiraum und könnten sich anschließend umso mehr aufeinander freuen. Auch beim Einrichten der gemeinsamen vier Wände scheint es keine Reibereien zu geben: "Außerdem hat sie einen großartigen Geschmack, deshalb streiten wir uns nicht über die Einrichtung." Erste Hinweise auf ihre Romanze hatten die beiden bereits im Frühjahr 2024 auf Instagram gestreut.

Ihr offizielles Debüt als Paar feierten die beiden im Oktober 2024 bei der Wiedereröffnung des Burberry-Flagshipstores in der East 57th Street in New York City. Zuvor war Iris im April in einer Instagram-Fotostrecke ihres Partners mit Einblicken hinter die Kulissen von "The White Lotus" aufgetaucht. Einen Monat später zeigte sie Sam erstmals auf ihrem eigenen Account. Seitdem ließen sie sich mehrfach gemeinsam auf dem roten Teppich blicken – unter anderem bei der Premiere der dritten Staffel von "The White Lotus", bei den Actor Awards 2026 sowie bei der Dior-Homme-Modenschau in Paris. Doch auch abseits offizieller Termine verbringen sie Zeit miteinander. So wurden Sam und Iris beispielsweise zusammen mit Iris' bester Freundin Olivia Rodrigo (23) gesehen. Neben der Schauspielerei verbindet Sam und Iris übrigens noch etwas: Beide stammen aus prominenten Familien. Iris ist die Tochter der Schauspielerin Leslie Mann (54) und des Filmemachers Judd Apatow (58).

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Imago Sam Nivola und Iris Apatow beim Fototermin zur Dior-Modenschau für Frühjahr/Sommer 2027 während der Paris Fashion Week

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Imago Iris Apatow und Sam Nivola tragen Dior bei den Actor Awards 2026 in Los Angeles

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ActionPress Iris Apatow und Sam Nivola beim Burberry-Event in New York, Oktober 2024