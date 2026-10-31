Katie Prices Ex meint: Er habe im Knast mit Royals gespeist

Lee Andrews ist wieder auf freiem Fuß und hat einige Knastgeschichten in petto. Diese klingen für den einen oder anderen aber eher unglaubwürdig. Der selbst ernannte Unternehmer saß im Gefängnis Al Awir in Dubai ein und schilderte der britischen Zeitung The Sun, mit welcher Gesellschaft er dort angeblich die Mahlzeiten eingenommen habe. "Ich speiste mit Milliardären, Mördern, Anwälten, ehemaligen Gesetzeshütern, CEOs, Ölmagnaten und Mitgliedern der Königsfamilie", behauptete der Ex von Katie Price (48). Informationen, dass tatsächlich Royals dort untergebracht sind, gibt es aber nicht. Nicht weniger ungewöhnlich klingt seine Darstellung der eigenen Freilassung: Während der Haft habe er täglich gearbeitet und sämtliche Angelegenheiten über ein Gefängnistelefon geregelt: "Ich finanzierte meine Freilassung komplett aus einer Telefonzelle." Wer am Ende tatsächlich für seine Kaution aufkam, geht aus seinen Aussagen nicht nachvollziehbar hervor.

Lee wurde Mitte Mai wegen Betrugsvorwürfen festgenommen. Damals kam er nach wenigen Tagen wieder frei. Im Juli folgte dann aber die Kehrtwende und er landete erneut in Al Awir. Erst Anfang Oktober folgte eine Freilassung. Zwar bezeichnet sich der Ex des It-Girls selbst als Millionär, trotzdem startete er nach seiner Entlassung eine Kampagne auf der Plattform Go Get Funding. Hintergrund? Lee erhoffe sich eine Summe von rund 114.000 Euro, damit er zurück nach Großbritannien reisen könne. Eine nicht staatlich genehmigte Spendenseite verstößt jedoch gegen die Gesetze Dubais. Ein Experte schätzte gegenüber dem Blatt ein: Lee riskiert womöglich eine erneute Inhaftierung. Unterdessen arbeitet Sky gemeinsam mit der Produktionsfirma Mindhouse, die Louis Theroux mitführt, an einer bislang unbetitelten Dokumentation über Lee und über jene Menschen, die von seinen mutmaßlichen Betrügereien betroffen sein sollen. Auch Katie soll darin vorkommen.

Während Lee in Haft saß, zog Katie einen Schlussstrich unter die gemeinsame Ehe. Nach Angaben des Magazins beendete sie die Verbindung nach acht Monaten per WhatsApp. Trotzdem hatte es seit der Blitzehe immer wieder ein Hin und Her gegeben. Vor zwei Wochen hatte Katie sämtliche gemeinsamen Fotos mit Lee von ihrem Profil entfernt. Auch seine bisherigen Likes und Kommentare waren verschwunden. Ob sie ihren Noch-Ehemann blockiert hatte, war allerdings nicht bestätigt. Wenige Tage später wurde Katie wiederum mit ihrem Ehering am Finger gesichtet und sorgte erneut für Spekulationen.

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Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Juni 2026

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Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews, Ex von Katie Price

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Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews und Katie Price, Juni 2026