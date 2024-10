Sam Nivola und Iris Apatow geben Pärchendebüt auf Red Carpet

Am vergangenen Mittwoch fand in New York City die Wiedereröffnung des Burberry-Flasgship-Stores statt. Bei diesem Event trat ein besonders schönes Paar zum ersten Mal gemeinsam auf: Hand in Hand gingen Iris Apatow (22) und Sam Nivola über den roten Teppich. Es ist nicht bekannt, wie lange die zwei Nachwuchstalente schon zusammen sind, aber auf den Fotos, die von dem Abend vorliegen, wirken sie superverliebt.

Mit ihren Outfits passten die 22-Jährige und der "The Perfect Couple"-Star nicht nur perfekt zueinander, sie hatten sich auch auf den Veranstalter des Events abgestimmt. Während Iris einen weißen Rollkragenpullover und braune Stiefel zu einem Minirock im typischen Burberry-Look kombinierte, wählte ihr Begleiter eine schicke graue Anzughose mit einem klassischen Hemd und trug darüber einen Burberry-Trenchcoat in schlichtem Beige.

Sowohl Iris als auch Sam sind noch ziemlich frisch im Hollywood-Business. Der 21-jährige Sohn von Alessandro Nivola und Emily Mortimer sahnte aber im Laufe seiner jungen Karriere schon einige große Rollen ab, wie in "White Noise" und "Maestro". Auch Iris kennt man schon aus einigen Filmen und Serien. Sie spielte unter anderem in "Unstable" und "Love" mit. Der Nachwuchs von Judd Apatow (56) und Leslie Mann (52) sorgte aber auch mit ihrem Dating-Leben schon für die ein oder andere Schlagzeile. Ihr Ex-Freund ist nämlich niemand geringeres als Kate Hudsons (45) Sohn Ryder Robinson (20).

ActionPress Iris Apatow und Sam Nivola beim Burberry-Event in New York, Oktober 2024

Instagram / mr.ryderrobinson Iris Apatow und Ryder Robinson

