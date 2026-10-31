Meri Brown packt aus: Sie erhält jede Woche Heiratsanträge

Meri Brown (55) kann sich über mangelndes Interesse offenbar nicht beschweren: Nach eigenen Angaben erhält die Reality-Bekanntheit regelmäßig Heiratsanträge über die sozialen Medien. In der aktuellen Folge der TLC-Serie Alle meine Frauen, die am 25. Oktober ausgestrahlt wurde, sprach sie offen über die zahlreichen Nachrichten. "Ich bekomme Heiratsanträge, ich schwöre, jede Woche", verriet sie. Seit dem Ende ihrer Beziehung mit Kody Brown (57) hätten sich immer wieder potenzielle Partner bei ihr gemeldet. Darunter seien auch einige ungewöhnliche Angebote gewesen. Denn nicht nur alleinstehende Männer zeigen Interesse an der TV-Bekanntheit, sondern auch ganze Ehepaare, die Meri gerne in ihre Familie aufnehmen und mit ihr eine neue Vielehe eingehen würden. Für die Unternehmerin kommt eine weitere polygame Beziehung allerdings nicht infrage. Stattdessen wünscht sie sich einen einzelnen Partner, mit dem sie einen neuen Lebensabschnitt beginnen kann.

Wie ungewöhnlich manche dieser Anfragen ausfallen, schilderte Meri in der Sendung ausführlicher. "Seit ich wieder date, gab es ein paar Mal Leute, die mich über die sozialen Medien kontaktiert und im Grunde gesagt haben: 'Hey, wir würden dich gerne in unserer Familie haben.' Ich habe schon alles Mögliche erlebt", berichtete sie. In einem Fall habe sich eine Frau bei ihr gemeldet und erklärt, dass sie gemeinsam mit ihrem Mann auf Partnersuche sei und beide Interesse an Meri hätten. Bei einer anderen Nachricht habe sich ein Mann gemeldet, der ihr mitteilte, dass er und seine Ehefrau sie sehr mögen würden. Eine besonders kuriose Nachricht eines männlichen Verehrers, die erst vor Kurzem bei ihr eingegangen sei, habe allerdings alles übertroffen. "Das ist das Seltsamste überhaupt", kommentierte die Reality-Bekanntheit die ungewöhnliche Anfrage in der TLC-Show.

Meri und Kody hatten im Januar 2023 öffentlich bekannt gegeben, dass ihre langjährige Beziehung endgültig gescheitert war. Auch von Janelle Brown (57) und Christine Brown (54) trennte sich Kody. Lediglich mit Robyn Brown ist er weiterhin verheiratet. Inzwischen wagt Meri wieder erste Schritte in Richtung einer neuen Beziehung. Bei einem Speeddating lernte sie den Unternehmer Ron kennen, der sie bereits zu einer Benefizveranstaltung begleitete und dort tatkräftig unterstützte. Mit seiner Körpergröße und seiner Selbstständigkeit bringt er gleich zwei Eigenschaften mit, die Meri an einem Mann schätzt. Dennoch möchten die beiden nichts überstürzen und ihrer Verbindung Zeit geben, sich ganz ohne Druck zu entwickeln. Sollte am Ende nur eine Freundschaft daraus entstehen, können sie sich auch damit arrangieren. Dass Meri es diesmal langsamer angehen lassen möchte, hat einen Grund: Mit Kody sei damals alles sehr schnell gegangen. Aus der früheren Ehe stammt auch ihr gemeinsames Kind Leon, das heute 31 Jahre alt ist.

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Instagram / therealmeribrown Meri Brown, TV-Bekanntheit

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Instagram / therealmeribrown Meri und Kody Brown

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Instagram / therealmeribrown Meri Brown, September 2024