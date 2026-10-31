Peter Maffays Frau zieht klare Handygrenze für ihre Tochter

Beim Thema Handy macht Hendrikje Balsmeyer (39) keine Kompromisse: Ihre Tochter Anouk soll erst ein eigenes Mobiltelefon bekommen, wenn die sechste Klasse abgeschlossen ist. Das verriet die Ehefrau von Peter Maffay (77) im Gespräch mit der Abendzeitung. Doch die Kinderbuchautorin möchte diese Regel nicht allein in ihrem eigenen Zuhause etablieren. In Tutzing am Starnberger See setzt sie sich deshalb mit einer Petition an Eltern dafür ein, dass sich möglichst viele Familien auf eine gemeinsame Altersgrenze verständigen. Ihr Ziel: Kinder sollen so lange wie möglich vor zu früher Bildschirmzeit geschützt werden. "Draußen bei uns haben wir gewissermaßen noch eine heile Welt und ich hoffe, die können wir uns bewahren, indem wir das gemeinschaftlich als Eltern durchziehen", erklärte sie gegenüber dem Blatt. Das behütete Umfeld vor Ort möchte sie auf diese Weise erhalten.

Anstelle von Bildschirmzeit hat bei den Maffays ein anderes Ritual einen festen Platz im Alltag: das Lesen. Jeden Abend nimmt sich der Sänger rund 15 bis 20 Minuten Zeit, um seiner Tochter vorzulesen. Und das zahlt sich offenbar aus. Denn die fast achtjährige Anouk entdeckt Bücher mittlerweile auch auf eigene Faust. "Inzwischen liest sie auch schon selbst sehr gerne", berichtete Peter stolz. Wie wichtig ihnen das Thema ist, machten der Musiker und seine Frau am vergangenen Montag auch öffentlich deutlich: In der Münchner U-Bahn-Station am Marienplatz gaben sie als Botschafter der Stiftung Lesen den Startschuss für eine Vorlesekampagne gemeinsam mit Thalia. Diese läuft bundesweit auf mehr als 2.000 Ströer-Bildschirmen und soll Menschen selbst in einem stressigen Alltag erreichen. Der Hintergrund: Die PISA-Studie zeigt, dass rund ein Drittel der Jugendlichen Schwierigkeiten beim Lesen hat. Peter sieht eine mögliche Ursache für diese Entwicklung in den zahlreichen Ablenkungen, denen sowohl Kinder als auch ihre Eltern ausgesetzt sind. Regelmäßiges Vorlesen könne dagegen dazu beitragen, bei Kindern das Interesse an Büchern zu wecken und ihnen den Zugang zur Welt des Lesens zu erleichtern.

Anouk kam am 1. November 2018 zur Welt und feiert damit in wenigen Tagen Geburtstag. Gefeiert wird in diesem Jahr ganz in Ruhe im engsten Familienkreis in der Heimat. Für ihre Eltern ist das Mädchen aber nicht nur Familienmittelpunkt, sondern auch kreative Inspirationsquelle. Anouk ist nämlich Namensgeberin und Hauptfigur der Kinderbuchreihe, die Peter und Hendrikje gemeinsam mit der Illustratorin Joëlle Tourlonias entwickelten. Zu den Titeln gehört unter anderem "Anouk, die nachts auf Reisen geht". Die Erlebnisse der jungen Hauptfigur fanden sogar ihren Weg auf die Theaterbühne und wurden in einem Kindermusical mit demselben Titel aufgegriffen. Sein Engagement für junge Menschen zeigt der Sänger auch abseits der Bühne: Seit über 25 Jahren setzt sich seine eigene Stiftung für Kinder und Jugendliche ein, die in schwierigen Lebenssituationen Unterstützung benötigen.

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Getty Images Peter Maffay und Hendrikje Balsmeyer im November 2023 in München

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Getty Images Peter Maffay und Hendrikje Balsmeyer, November 2024

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Görlich, Stephan / ActionPress Peter Maffay und Hendrikje Balsmeyer, März 2016