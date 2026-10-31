Diese Stars wollen Joko und Klaas die Sendezeit vermasseln

Joko Winterscheidt (47) und Klaas Heufer-Umlauf (43) legen sich mal wieder mit ihrem eigenen Arbeitgeber an. Wie ProSieben jetzt bekannt gab, startet die neue Staffel von Joko & Klaas gegen ProSieben am Mittwoch, dem 18. November 2026, um 20:15 Uhr. Wer nicht vor dem Fernseher sitzt, kann parallel im Livestream bei Joyn einschalten. Damit die beiden Moderatoren kein leichtes Spiel haben, schickt der Sender reichlich Starpower ins Rennen. Mit dabei sind unter anderem Heike Makatsch (55), Elyas M'Barek (44), Wotan Wilke Möhring (59) und Rea Garvey (53). Auch Wincent Weiss (33), Palina Rojinski (41), Riccardo Simonetti (33) und HandOfBlood (34) kämpfen für ProSieben. Sogar die deutsche Handball-Nationalmannschaft stellt sich den beiden Entertainern in den Weg. Auf dem Spiel steht in jeder Ausgabe einiges: Joko und Klaas können sich 15 frei verfügbare Sendeminuten am darauffolgenden Abend sichern.

Und die Liste der Gegner ist damit noch lange nicht zu Ende. Ebenfalls mit von der Partie sind Nico Stank (37), Tülin Sezgin, Tommi Schmitt (37), Laura Larsson (37), die Wolter-Zwillinge Benni und Dennis, Zarbex (28) und Sophia Flörsch. Dazu kommen Florian David Fitz (51), Hannah Herzsprung (45), Nico Santos (33), Badmómzjay (24), Karolin Kandler, Eko Fresh (43), Janin Ullmann (44), Alina Bock und Helge Mark (32). An den Regeln ändert sich nichts: Nur wenn Joko und Klaas das Finalspiel der jeweiligen Folge gewinnen, gehören die 15 Minuten ihnen. Was sie danach mit ihrem Programmfenster anstellen, entscheiden sie ganz allein. Von Comedy bis hin zu gesellschaftspolitischen Aktionen ist alles möglich. Verlieren die beiden jedoch, gehen sie leer aus. In diesem Fall wartet eine Strafaufgabe auf sie, die ProSieben festlegt. Nach der Ausstrahlung im Free-TV können Fans die neuen Folgen sowie alle bisherigen Episoden jederzeit bei Joyn streamen.

Das Grundprinzip der Show bleibt auch in Staffel neun dasselbe. Obwohl Joko und Klaas inzwischen auch eigene Moderationsprojekte haben, tun sie sich wieder als Team zusammen und fordern gemeinsam ihren Sender heraus. Auf der Gegenseite stehen Prominente aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Dazu gehören Schauspiel, Musik, Comedy, Streaming, Sport und Social Media. Für die langjährigen Showpartner bedeutet das in den Spielen immer neue Gegner und Konstellationen. Mal müssen sie sich gegen Filmstars beweisen, mal gegen Musiker, Streamer oder Profisportler. Eine feste Größe gibt es aber trotzdem: Steven Gätjen (54) ist auch in allen neuen Ausgaben wieder als Zeremonienmeister mit an Bord. Der Moderator führt durch den Wettkampf zwischen dem Duo und dem Sender. Ob sich Joko und Klaas in der neuen Staffel häufiger die Sendezeit sichern oder öfter zur Strafaufgabe antreten müssen, zeigt sich ab Mitte November.

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Seven.One / Nadine Rupp Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

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Getty Images Heike Makatsch im Mai 2025

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Getty Images Hannah Herzsprung bei der Berlinale 2020

Joyn / Nadine Rupp Steven Gätjen bei "Joko und Klaas gegen ProSieben"