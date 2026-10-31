Darum sieht Dwayne "The Rock" als Maui derart muskulös aus

In seiner Rolle als Halbgott Maui im neuen Disney-Realfilm "Vaiana" fällt Dwayne "The Rock" Johnson (54) vor allem durch seine imposante Statur auf. Doch hinter den massiven Muskeln steckt auch ein wenig Filmtechnik: Wie der Schauspieler gegenüber E! News verriet, kam bei den Dreharbeiten ein spezieller Muskelanzug zum Einsatz, der rund 18 Kilogramm wog. Der Grund dafür liegt in seinem vorherigen Projekt: Unmittelbar zuvor hatte er für "The Smashing Machine" vor der Kamera gestanden und für die Rolle eines UFC-Kämpfers rund 23 Kilogramm mehr gewogen als heute. Zwischen den beiden Produktionen blieb ihm schlicht keine Zeit, seinen Körper entsprechend umzubauen. Der Film, der kürzlich auf Disney+ veröffentlicht wurde, zeigt ihn an der Seite von Catherine Laga'aia (19), die in die Rolle der Vaiana schlüpft.

Zunächst wurde wohl erwogen, Dwayne Johnsons damaligen Körperbau für die Rolle beizubehalten. Da seine Statur jedoch deutlich von der gewohnten Erscheinung des Halbgottes Maui abwich, verwarf das Team diesen Ansatz wieder. "Wir hatten überlegt, ob ich einfach so ans Set komme, wie ich in 'The Smashing Machine' aussah, aber der Körper war einfach völlig anders", erklärte er gegenüber dem Magazin E! News. Für den Hauptdarsteller war klar, dass nicht nur die Filmschaffenden, sondern auch das Publikum genau auf eine stimmige Umsetzung der Figur achten. "Wir tragen die Verantwortung dafür, dass die Figur authentisch bleibt. Aber auch den Fans ist Authentizität wichtig. Wäre ich so am Set erschienen, wie ich in dem anderen Film aussah, hätten sie mich komplett abgelehnt", führte er in dem Gespräch weiter aus.

Der Anzug brachte laut dem Schauspieler und Produzenten noch einen weiteren Vorteil mit sich – und zwar einen technischen. Denn Mauis Tattoos sind im Film lebendig und werden animiert. "Es hat auch wegen der visuellen Effekte großartig funktioniert, weil die Tattoos lebendig sind. So war es für das Team für visuelle Effekte einfacher und für das Publikum ein größerer Genuss, sie auf dem Anzug zu sehen", schilderte er gegenüber E! News. Für Dwayne Johnson war die Rolle auch eine Rückkehr zu einer vertrauten Figur. Bereits in den animierten "Vaiana"-Filmen hatte der Schauspieler dem Halbgott Maui seine Stimme geliehen. In der Realverfilmung übernimmt er nun eine noch umfassendere Aufgabe: Er verkörpert die Figur nicht nur stimmlich, sondern schlüpft auch vor der Kamera in die Rolle.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dwayne Johnson, November 2025

Anzeige Anzeige

Disney Vaiana und Maui aus "Vaiana" 2016

Anzeige Anzeige

Getty Images Catherine Laga'aia und Dwayne Johnson bei Disneys "Moana" Special Event im ICC Sydney Theatre