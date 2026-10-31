Trocken? Bushido verrät schlüpfriges Detail über Anna-Maria

Bushido (48) und Anna-Maria Ferchichi (44) haben einen spicy Talk. In ihrem Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" sprach das Ehepaar über die Frage, ob sich bei der Influencerin erste Anzeichen der Prämenopause bemerkbar machen. Als die beiden auf typische Beschwerden zu sprechen kamen, brachte der Rapper ein heikles Thema auf: vaginale Trockenheit. Anna-Maria ahnte sofort, worauf ihr Mann hinauswollte und fragte nach: "Die Wüste Gobi, meinst du?" Bushido nahm daraufhin kein Blatt vor den Mund und antwortete direkt: "Trockene Scheide." Vor allem einer im Studio wusste nicht, wie er reagieren sollte. "Unser Tontechniker steht mitten im Raum und kriegt gerade einen roten Kopf", meinte Anna-Maria schmunzelnd.

Bushido bezog sich nicht auf ein Problem, mit dem seine Frau zu kämpfen hat. Er nannte vaginale Trockenheit generell als ein Symptom, das er mit den Wechseljahren verbindet. Sein Wissen darüber stammt nach eigener Aussage aus einer Fernsehzeitung: Schon als Kind habe er darin einen Artikel über die Wechseljahre gelesen. Neben Hitzewallungen sei ihm der Begriff im Gedächtnis geblieben. Dass Anna-Maria tatsächlich betroffen ist, glaubt der Rapper ohnehin nicht: "Für mich bist du auf keinen Fall in den Wechseljahren." Seine Frau sieht das etwas anders und verwies auf ihre veränderten Prioritäten: "Man geht früh schlafen, möchte ausgeschlafen sein." Bushido ist anderer Ansicht: Zwei oder drei Tage ohne Sex sind für ihn kein Grund zur Sorge.

Auch im Netz hatte Anna-Maria bereits über die Beschwerden gesprochen, die sie an eine mögliche Prämenopause denken ließen. Während einer Autofahrt hatte sie sich in ihrer Instagram-Story an ihre Follower gewandt und von unruhigen Nächten berichtet. An zwei bis drei Tagen im Monat sei ihr Kopf einfach nicht zur Ruhe gekommen. "Ich kann nicht schlafen. Mein Gehirn ist wie unter Strom. Mir war so heiß heute Nacht, ohne dass ich schwitze", hatte sie erzählt. Wie stark ihr Hitzeempfinden verändert gewesen war, hatte sich sogar am Kühlschrank gezeigt: Weil sie die Kälte zunächst nicht wahrgenommen hatte, hatte Anna-Maria kurz einen Defekt vermutet. Solche Beschwerden hatte sie zuvor nicht gekannt.

Anzeige Anzeige

Instagram / bush1do Bushido mit seiner Ehefrau Anna-Maria Ferchichi

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi, August 2026

Anzeige Anzeige

Imago Anna-Maria Ferchichi und Bushido beim DSDS-Finale in den MMC-Studios in Köln, 09.05.2026