Elizabeth Hurley schwärmt von Patchworkfamilie mit Billy Ray

Elizabeth Hurley (61) genießt das Leben in ihrer Patchworkfamilie mit Billy Ray Cyrus (65) offenbar in vollen Zügen. Im Podcast "Off Air with Jane & Fi" zog die Schauspielerin ein positives Fazit: "Nun, ich denke, es funktioniert sehr gut." Ein großer Vorteil sei, dass alle Kinder längst ihren eigenen Weg gehen: Elizabeths Sohn Damian Hurley (24) und die sechs Kinder des Sängers sind bereits erwachsen und leben ihr eigenes Leben. Dadurch gestaltet sich das Zusammenfinden für Elizabeth und den Countrysänger deutlich unkomplizierter als in einer Familie mit kleinen Kindern. "Es ist ganz anders. Es ist erwachsener und es ist einfacher", erklärte die 61-Jährige in dem Podcast.

Ganz ohne Wehmut blickt sie aber trotzdem nicht auf die frühere Zeit zurück. Auch wenn ihr der heutige Alltag mit Billy Ray mehr Leichtigkeit bietet, vermisst Elizabeth gelegentlich das Gefühl, sich unmittelbar und intensiv um ihr Kind zu kümmern. Auf die hektischen Momente des Familienlebens kann Elizabeth hingegen trotzdem gut verzichten. "Ich vermisse die Fahrten zur Schule nicht. Ich vermisse es nicht, schreiend durch das Haus zu laufen, weil ich keinen Tennisschläger finden kann. Das vermisse ich wirklich nicht. Aber irgendwie vermisst man es wohl doch, so unmittelbar eingebunden zu sein. Es ist eine Umstellung, die man bewältigen muss", schilderte sie bei "Off Air with Jane & Fi".

Anders sei das während einer früheren Beziehung mit dem 2022 verstorbenen Shane Warne (†52) gewesen. Seine drei Kinder seien damals ungefähr in Damians Alter oder nur wenige Jahre älter gewesen und seien noch zur Schule gegangen. Schulwege, Ferien und Betreuung verlangten daher viel Organisation. Mit Billy Ray fällt diese Belastung weg. Elizabeth bekam Damian 2002 mit Steve Bing (†55). Billy Ray hat Christopher mit Kristin Luckey sowie Miley, Braison und Noah mit Tish Cyrus (59). Zudem adoptierte er Tishs Kinder Brandi und Trace aus einer früheren Beziehung.

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Instagram / elizabethhurley1 Elizabeth Hurley und Billy Ray Cyrus, Liebespaar

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Instagram / elizabethhurley1 Billy Ray Cyrus und Elizabeth Hurley an Ostern 2026

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Getty Images Damian Hurley, Elizabeth Hurley und Billy Ray Cyrus bei den Olivier Awards 2026 in der Royal Albert Hall, London