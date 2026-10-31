"Kratzt am Ego": Bushido dementiert Gerüchte über Sexflaute

Bushido (48) will die jüngsten Schlagzeilen über eine angebliche Flaute im heimischen Ehebett nicht auf sich sitzen lassen. In der neuen Folge des Podcasts "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi", den der Rapper mit Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (44) aufnimmt, macht er seinem Ärger Luft. Aus der beiläufigen Bemerkung, dass das Paar gelegentlich zwei oder drei Tage ohne Intimität verbringe, hätten die Medien kurzerhand eine Flaute konstruiert. "Überall in der Presse steht plötzlich so: Wir haben keinen Sex mehr", beschwert sich der Musiker. Während Anna-Maria abwinkt und ihn schmunzelnd erinnert – "Warte mal, du bist jetzt 30 Jahre berühmt, 30 Jahre Schlagzeilen. Du weißt, was die Presse aus so Sachen macht" –, gehen ihm die Gerüchte spürbar nahe. "Das kratzt schon an meinem Ego", räumt er freimütig ein. Seine Frau kontert gelassen: "Das muss man mit Humor nehmen. Ich nehme das mit Humor." Da Bushido jedoch auf Ehre pocht, übernimmt Anna-Maria kurzerhand mit einem Grinsen die öffentliche Richtigstellung: "Alle bitte gut zuhören. Bei Bushido alias Anis Ferchichi nimmt die Libido nicht ab."

Den medialen Stein ins Rollen gebracht hatte ein Podcastplausch über Anna-Marias erste Vorboten der Wechseljahre. Als die achtfache Mutter nächtliche Hitzewallungen beklagte und nebenbei philosophierte, dass das Testosteron bei den Herren der Schöpfung im Alter ja statistisch eher sinke, ging Bushido sofort steil. Umgehend musste sie den besorgten Ehemann beruhigen, dass diese These keineswegs als persönliche Kritik an seiner Potenz gemeint sei. Während Anna-Maria über den Wirbel lacht, besteht der Rapper auf penibler Richtigstellung: Wenn es nachts ruhiger zugeht, liegt das schließlich nicht an erloschener Glut, sondern schlicht am anstrengenden Alltag und gewachsener Rücksichtnahme auf den müden Körper der Gattin. Anna-Maria bestätigt, dass die ersten körperlichen Veränderungen nichts an ihrer gemeinsamen Paarzeit geändert hätten.

Dass bei dem umtriebigen Promipaar bis heute das Feuer der Leidenschaft lodert, überrascht mit Blick auf ihre turbulente Liebeshistorie kaum. Seit ihrer Hochzeit im Mai 2012 haben der Musiker und die Schwester von Sarah Connor (46) so ziemlich jede Beziehungsachterbahn mitgenommen, die das Schicksal zu bieten hat: Von dramatischen Trennungsphasen inklusive zwischenzeitlichem Auszug bis hin zum gemeinsamen Auswandern nach Dubai und der Mammutaufgabe, acht Kinder durch den Alltag zu jonglieren. In den letzten Jahren schweißten sie unter anderem die juristischen Auseinandersetzungen mit Bushidos ehemaligem Geschäftspartner Arafat Abou-Chaker noch enger zusammen. Heute konzentrieren sich die beiden jedoch wieder voll und ganz auf ihre gemeinsamen Businessprojekte sowie den oft turbulenten Familienalltag im Münchner Süden.

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria und Anis Ferchichi im Juli 2024

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Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi küssen sich, Oktober 2026

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und ihre Kinder