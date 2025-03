So war Sexszenen-Dreh für Sam Nivola in "The White Lotus"

Die dritte Staffel der beliebten HBO-Serie "The White Lotus" sorgt derzeit für Furore – besonders durch eine provokante Szene in der sechsten Episode. Darin werden die Brüder Lochlan und Saxon, gespielt von Sam Nivola (21) und Patrick Schwarzenegger (31), in eine verstörende Situation verwickelt: Während einer durch Drogen und Alkohol geprägten Nacht kommt es auf einer Yacht zu einem sexuellen Akt zwischen den beiden und deren neuer Bekannten Chloe, gespielt von Charlotte Le Bon (38). Sam erklärte im Gespräch mit Variety, wie herausfordernd es war, diese polarisierende Szene zu drehen: "Es war sehr seltsam, Patrick zu küssen, weil er während der Dreharbeiten wie ein Bruder für mich geworden ist."

Er erinnerte sich daran, dass ihn die gesamte Situation extrem forderte: "Die Sexszene war nervenaufreibend, und wir waren auf einem Boot, und ich werde seekrank, also war das verdammt stressig." Die intime On-Screen-Begegnung mit seiner neuen Kollegin sei hingegen leichter gewesen, da sie sich erst kurz vorher kennengelernt hätten. Trotz der Intensität konnte sich Sam auf den Schöpfer der Serie verlassen: "Ich habe volles Vertrauen in Mike White und seine Arbeit und das, was er in anderen Staffeln und Serien so erfolgreich gemacht hat." Zudem standen den Schauspielern Intimitätskoordinatoren zur Seite, die während der Szenen unterstützend eingriffen.

Auch sein Kollege Jason Isaacs (61) sorgte in der dritten Staffel von "The White Lotus" für Aufsehen, als eine freizügige Enthüllung seiner Rolle Timothy Ratliff die Zuschauer überraschte. In einem besonders denkwürdigen Moment öffnete sich der Bademantel seines Charakters und gab den Blick auf sein bestes Stück frei – dieses war allerdings nur eine Prothese. Trotz der ungewohnten Situation hatte Jason offenbar seinen Spaß. "Er hat es wirklich genossen und war stolz auf die Prothese", scherzte sein Co-Star Sarah Catherine Hook gegenüber TV Insider.

Getty Images Patrick Schwarzenegger im Februar 2025

Getty Images Jason Isaacs bei den Brit Awards 2025 in London

