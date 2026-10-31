Wow: TV-Star Rebecca Siemoneit-Barum hat 22 Kilo abgenommen

Anlässlich ihres 49. Geburtstags am 20. Oktober hat Rebecca Siemoneit-Barum (49) auf Instagram in einer Bilderreihe auf die vergangenen zehn Jahre zurückgeblickt. Dabei wird deutlich: Der Ex-Lindenstraße-Star legte in dieser Zeit nicht nur eine gewaltige optische Veränderung hin, sondern erlebte vor allem einen tiefgreifenden Wandel ihres Lebensgefühls und Selbstbilds. Heute bringt die Schauspielerin stolze 22 Kilogramm weniger auf die Waage als noch vor einem Jahrzehnt. "22 Kilo leichter als vor zehn Jahren und 100-mal glücklicher", fasste sie ihren Zustand zusammen. Sie fühle sich derzeit besser denn je, und das Älterwerden mache ihr längst keine Angst mehr – im Gegenteil blicke sie den kommenden Jahren sehr gelassen entgegen.

Dass dieser Weg keineswegs geradlinig verlief, machte die Schauspielerin in ihrem Rückblick ebenfalls deutlich. Zu einem Foto von ihrem 40. Geburtstag schrieb Rebecca offen: "Mein 40. Geburtstag. Sehe aus wie meine Oma Emmi." Mit 45 Jahren habe sie dann ihr persönliches Höchstgewicht erreicht und sei "richtig unglücklich" gewesen, gefolgt von einer "Identitätskrise" im Jahr darauf. Erst ab ihrem 47. Geburtstag änderte sich ihr Blick auf sich selbst spürbar, als sie merkte, ihr Strahlen zurückgewonnen zu haben. Zu ihrem 48. zog sie das Fazit: "Innere Ruhe und Kraft haben gewonnen!" Inzwischen hat Rebecca ihr Wohlfühlgewicht erreicht, auch wenn sie in dem Beitrag offenließ, wie genau die 22 Kilogramm geschmolzen sind.

Besonders das vergangene Jahr beschreibt die Darstellerin als prägend: 2026 sei für Rebecca eine Zeit "voller großer Entscheidungen, noch mehr Familienglück und eindeutigen Zielen vor Augen" gewesen. Neben der körperlichen Veränderung stellt sie damit vor allem ihr gestärktes Selbstgefühl und ihr privates Glück in den Vordergrund. "Ich nutze die Möglichkeit, mich in mir und mit mir besser zu fühlen. Auf die nächsten 50!", richtete sie sich an ihre Follower. Bekannt wurde Rebecca einem breiten Publikum vor allem durch ihre langjährige Rolle in der ARD-Kultserie "Lindenstraße".

Anzeige Anzeige

rebecca_barum Rebecca Siemoneit-Barum im September 2026

Anzeige Anzeige

ActionPress/Voß, Cindy Rebecca Siemoneit-Barum in Düsseldorf, 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Rebecca Siemoneit-Barum, Schauspielerin