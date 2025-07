Iris Apatow & Edvin Ryding sind im neuen "Hunger Games"-Film

Iris Apatow (22) und Edvin Ryding wurden laut Variety für Rollen im neuen "Hunger Games"-Film "Sunrise on the Reaping" bestätigt. Die Produktion des Films, der auf Suzanne Collins' gleichnamigem Buch basiert, hat kürzlich begonnen. Iris und Edvin werden die Charaktere Proserpina und Vitus spielen – zwei Studenten aus dem Kapitol, die als Teil des Vorbereitungsteams für die Tribute aus Distrikt 12 arbeiten. Das Prequel, das am 20. November 2026 in die Kinos kommen soll, erzählt die Geschichte von Haymitch Abernathy, dem späteren Mentor von Katniss Everdeen, während seiner Teilnahme an den 50. Hungerspielen als Teenager.

Die hochkarätige Besetzung des neuen Streifens sorgte in den vergangenen Wochen für viel Aufsehen. Neben den beiden Oscar-Gewinnern Ralph Fiennes (62) und Glenn Close (78) wirken auch einige junge Talente an der Romanverfilmung mit: darunter Maya Hawke (27), die Tochter von Ethan Hawke (54) und Uma Thurman (55), oder die "Ghostbusters"-Darstellerin Mckenna Grace (19). Kieran Culkin (42), Billy Porter (55) und Jesse Plemons (37) vervollständigen den Cast. Regisseur Francis Lawrence (55), der bereits mehrere Filme der erfolgreichen Reihe inszeniert hat, ist auch diesmal wieder an Bord.

Iris und Edvin sind beide aufstrebende Talente, die ihre Karrieren mit dem neuen "Hunger Games"-Film international weiter ausbauen. Iris ist die Tochter des erfolgreichen Filmproduzenten Judd Apatow (57) und der Schauspielerin Leslie Mann (53). Gemeinsam mit ihren Eltern und ihrer Schwester Maude Apatow (27) wirkte sie schon als Kind an Filmen wie "Immer Ärger mit 40" oder "Beim ersten Mal" mit. 2022 spielte sie in der Netflix-Serie "The Bubble" mit. Edvin wurde 2022 durch die Hitserie "Young Royals" bekannt. Mit "28 Years Later" ist der gebürtige Schwede auch in diesem Jahr schon in einer großen Produktion zu sehen – an der Seite von Stars wie Cillian Murphy (49) und seinem "Hunger Games"-Kollegen Ralph.

Getty Images, Getty Images Collage: Iris Apatow, Edvin Ryding

Getty Images Iris Apatow, Schauspielerin

Getty Images Edvin Ryding bei der Premiere von "28 Years Later" im Juni 2025