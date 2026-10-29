Anna-Maria Ferchichi hat Schlafprobleme wegen Prämenopause

Anna-Maria Ferchichi (44) macht derzeit eine Erfahrung, die ihr offenbar ordentlich zusetzt. Während einer Autofahrt wandte sich die achtfache Mutter nun in ihrer Instagram-Story an ihre Follower und sprach dort ganz offen über nächtliche Beschwerden, die sie seit einigen Wochen begleiten. Auch in der vergangenen Nacht habe sie kaum ein Auge zugetan – ein Zustand, der inzwischen regelmäßig auftrete. An zwei bis drei Tagen im Monat komme ihr Kopf schlichtweg nicht zur Ruhe, schilderte sie. "Ich kann nicht schlafen. Mein Gehirn ist wie unter Strom. Mir war so heiß heute Nacht, ohne dass ich schwitze", beschrieb Anna-Maria die ungewöhnliche Kombination aus Schlaflosigkeit und Hitzegefühl auf Instagram. Eine mögliche Erklärung hat sie bereits im Blick: Sie vermutet, dass sie sich mittlerweile in der Prämenopause befinden könnte. Sicher ist das allerdings bisher nicht. Deshalb möchte die Influencerin ihre Symptome zeitnah medizinisch abklären lassen und mit ihrer Frauenärztin über die auffälligen Veränderungen sprechen.

Neu sind die Beschwerden für die Influencerin allemal. Zuvor habe sie derartige Anzeichen bei sich nie bemerkt – inzwischen müsse sie sich die Veränderung jedoch eingestehen. Über ihre schlaflose Nacht sagte sie: "Ich kann nicht schlafen. Mein Gehirn ist wie unter Strom. Mir war so heiß heute Nacht, ohne dass ich schwitze." Wie ausgeprägt ihr Hitzeempfinden tatsächlich war, wurde ihr sogar in der Küche bewusst. Weil sie die ausströmende Kälte zunächst gar nicht wahrnahm, dachte Anna-Maria nach eigener Aussage kurzzeitig, der Kühlschrank funktioniere nicht mehr. Erst später sei ihr klar geworden, dass wohl nicht der Kühlschrank, sondern ihre eigene Wahrnehmung der Temperatur der Grund dafür war. Die schlaflosen Stunden und die körperlichen Veränderungen empfindet sie als belastend. Deshalb will die achtfache Mutter nicht länger abwarten, sondern sich fachlichen Rat holen. "Ich muss unbedingt mit meiner Frauenärztin reden. Das ist ja so unangenehm", erklärte sie in ihrer Social-Media-Story.

Zuletzt hatte Anna-Maria auch einen emotionalen Abschied öffentlich gemacht. Nachdem sich Fans über das Fehlen der vertrauten Nannys Gretchen und Phemi gewundert hatten, hatte sie auf Instagram die Hintergründe erklärt. Eigentlich hatte die Familie zwischen Deutschland und Dubai pendeln wollen. Schließlich war jedoch die Entscheidung gefallen, dauerhaft in Deutschland zu bleiben. Für die beiden Betreuerinnen hatte das Folgen: Trotz anwaltlicher Unterstützung hatten sie keine Aufenthaltserlaubnis bekommen. Auch die Sprachbarriere hatte ihnen den Alltag in Deutschland erschwert. Nach vier gemeinsamen Jahren in Dubai und einigen weiteren Monaten in Deutschland hatte die Zusammenarbeit deshalb geendet. Den beiden Frauen hatte die Familie allerdings einen besonderen Abschied ermöglicht. Schon in Dubai war der Plan entstanden, Gretchen und Phemi nach dem Ende ihrer Tätigkeit den Ruhestand zu ermöglichen. Dahinter hatte auch die Sorge gesteckt, sie könnten bei neuen Arbeitgebern schlecht behandelt werden. Zunächst hatten die beiden das Angebot abgelehnt, später aber angenommen.

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Die Familie von Anna-Maria Ferchichi und Bushido

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihrer aktuellen Oberweite, Oktober 2026