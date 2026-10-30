Pietro Lombardi muss bei Ex Laura auf dem Boden schlafen

Pietro Lombardi (34) hat seinen Fans einen ziemlich amüsanten Einblick in seine aktuellen Nächte gewährt. Am Donnerstag, den 29. Oktober, stellte sich der Sänger in seiner Instagram-Story den Fragen seiner Community. Eine der Fragen bezog sich auf die Schlafsituation mit seiner Ex-Verlobten Laura Maria Rypa (30). Ein Fan wollte wissen, ob die beiden im Urlaub gemeinsam in einem Bett schlafen. Pietro gab daraufhin direkt aus einem dunklen Schlafzimmer Auskunft: Während Laura es sich im Bett gemütlich gemacht habe, müsse er selbst mit einem Schlafplatz auf dem Boden vorliebnehmen. Um seine Aussage zu belegen, richtete er die Kamera kurz auf sie. Unter einer hellen Decke liegend, hielt Laura ihr Handy in der Hand und blickte ihn mit einem leicht amüsierten Gesichtsausdruck an. Anschließend schilderte der Sänger seine Lage hörbar ratlos: "So ehrlicherweise habe ich das Pech und muss auf dem Boden schlafen. Und Laura schläft hier. Ja. Scheiße gelaufen. Was soll ich machen? Hilfe."

Ob Pietro die Nacht wirklich auf dem Fußboden verbringen musste, lässt sich in dem dunklen Clip allerdings nicht genau erkennen. Laura schien das Gejammer ihres Ex-Partners jedenfalls nicht allzu ernst zu nehmen. Statt ihm Mitleid entgegenzubringen, reagierte sie offenbar mit einem Scherz und sagte: "Zeigst du ein anderes Zimmer?" Während Pietro mit eher nüchterner, fast schon resignierter Miene in die Kamera blickte, wirkte die Influencerin sichtlich amüsiert. Der kurze Dialog zwischen den beiden wirkte dadurch beinahe wie eine kleine Neckerei. Wie er das Problem mit seinem Schlafplatz lösen wollte, ließ er am Ende des Videos allerdings offen.

Zuletzt verbrachten Pietro und Laura wieder auffallend viel Zeit miteinander. Dem Sänger zufolge ist das Verhältnis der beiden derzeit ausgesprochen gut. Erst vor wenigen Tagen hatte Pietro zugegeben, emotional noch immer an seiner Ex-Verlobten zu hängen. Ein Liebescomeback bestätigte er damals jedoch nicht und bezeichnete sich weiterhin als Single. Wie es mit den beiden weitergeht, wird sich erst noch zeigen.

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Imago Pietro Lombardi, August 2020

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Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa posten ein Selfie

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Imago Laura Maria Rypa bei FAME FIGHTING in der Grugahalle in Essen am 17.10.2026