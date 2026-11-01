So kämpft Taylor Swift gegen die bizarren Seiten des Ruhms

Taylor Swift (36) hat in Nashville einen Rekord aufgestellt: Bei der 56. Aufnahmezeremonie der Nashville Songwriters Hall of Fame im Music City Center wurde die Sängerin am 26. Oktober 2026 als jüngstes Mitglied überhaupt in die renommierte Ruhmeshalle aufgenommen – mit gerade einmal 36 Jahren. Die Laudatio hielt ihr ehemaliger Tourkollege Brad Paisley (54). Anschließend richtete Taylor in einem weinroten Samtminikleid das Wort an das Publikum. In ihrer Dankesrede sprach sie sowohl über ihre Leidenschaft für das Songwriting als auch über die Herausforderungen, die das Leben im Rampenlicht mit sich bringt. Ihren Ruhm bezeichnete sie als eine Art Nebeneffekt ihrer Liebe zur Musik – schließlich sei es genau dieser, der dazu führe, dass so viele Menschen die Texte ihrer Songs kennen. Gleichzeitig bringe er aber ständig neue Unruhe mit sich, wie das Magazin Rolling Stone berichtete: "Er ist auch der Grund, warum es diese täglichen, zufälligen Dosen Chaos gibt, die hin und wieder in meinem Leben auftauchen, alle paar Stunden."

Das Leben im Rampenlicht fühle sich mitunter seltsam und unwirklich an, räumte die Sängerin ein. Um sich von den wiederkehrenden Turbulenzen nicht überwältigen zu lassen, verlasse sie sich auf bestimmte mentale "Werkzeuge". Damit meint Swift vor allem persönliche Erinnerungen an ihre Anfänge in Nashville, die ihr helfen, sich auf das Wesentliche zu besinnen und nicht aus den Augen zu verlieren, warum sie ihre Musik macht. "Diese Werkzeuge sind meine Erinnerungen und die Erinnerungen, die ich am häufigsten aufsuche, wenn ich zu einem gewissen Gefühl dafür zurückkehren muss, was Normalität ist und warum ich das mache", erklärte sie, wie E! News berichtet. Besonders oft denke sie an ihre Anfänge in Nashville, wo sie schon als Jugendliche auf der Music Row Songs schrieb. Nach ihrem Verlagsvertrag im Alter von 14 Jahren habe sie ihr Handwerk durch ständige Wiederholung gelernt. Dass sie später zwischen Genres wechseln, die Welt bereisen und mit vielen verschiedenen Menschen arbeiten konnte, führt sie auf diese Grundlagen zurück. "Ich werde sie für immer in Ehren halten, denn Nashville ist der Ort, der das an mir und meinem Leben geschliffen und verfeinert hat, worauf ich am meisten stolz bin und wofür ich die größte Leidenschaft empfinde", sagte sie über die Auszeichnung.

Der Weg nach Nashville war für Taylor einst ein echtes Familienprojekt. Ihre Eltern Andrea und Scott Swift sowie ihr Bruder Austin stellten ihr Leben in Pennsylvania komplett um und zogen mit ihr nach Tennessee. Bei ihrer Aufnahme in die Songwriters Hall of Fame in New York im Juni 2026 hatte die Musikerin diesen Rückhalt in ihrer Dankesrede ausdrücklich gewürdigt: "Für mich war es leicht, mich für das Songwriting und gegen alles andere in meinem Leben zu entscheiden. Aber für meine Eltern und meinen Bruder kann es nicht leicht gewesen sein, einfach alles stehen und liegen zu lassen und unsere ganze Familie aus Pennsylvania nach Nashville umzusiedeln, damit ich mein Handwerk in der Songwriting-Hauptstadt der Welt verfeinern konnte." Schon im August hatte Taylor betont, dass Nashville für sie seit ihren ersten Songwriting-Versuchen der ideale Ort gewesen sei, um von erfahrenen Künstlern zu lernen und sich mit anderen Geschichtenerzählern auszutauschen. Die nun erfolgte Aufnahme in die Ruhmeshalle ihrer Wahlheimat bezeichnete sie als besondere Auszeichnung, für die sie außerordentlich dankbar sei. Damit durfte sich die Sängerin in diesem Jahr bereits über eine weitere bedeutende Ehrung für ihr Songwriting freuen: Auch in New York wurde sie als jüngste Frau in der Geschichte in eine Ruhmeshalle aufgenommen.

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