Farbenfroh: So sieht "Baywatch"-Star Erika Eleniak heute aus

Erika Eleniak (56), die ihren Durchbruch einst mit der Rolle der schüchternen Shauni McClain in der Kultserie Baywatch feierte, präsentiert sich heute in einem völlig neuen Look. Aktuelle Fotos, die sie auf Instagram teilt, zeigen: Die 56-Jährige schmücken mittlerweile diverse farbenfrohe Tattoos, die der attraktiven Blondine bis zu den Fingerknöcheln reichen. Der Wandel deutete sich jedoch bereits vor vielen Jahren an: Schon Anfang der 1990er Jahre ließ sich Erika ihr erstes Tattoo stechen. Ihr bemerkenswert veränderter Stil sorgt für Aufsehen, da viele Fans sie noch immer mit ihrem ikonisch "cleanen" Erscheinungsbild verbinden, mit dem sie einst ihre "Baywatch"-Rolle prägte.

Im Podcast "Still Here Hollywood" sprach Erika kürzlich über ihre Leidenschaft für nachhaltige Körperkunst. "Ich liebe Tattoos. Ich liebe es, dass mein Körper eine Leinwand ist, auf dem ich meine Geschichten erzählen kann", erklärte sie begeistert. Die Entscheidung, ihren Körper nach und nach in ein Designerstück zu verwandeln, sei für sie ein längerer Prozess gewesen. Der Moderator der Sendung kommentierte ihre Veränderung ebenfalls und fügte humorvoll hinzu, dass er sie vor ihren Tattoos bereits als "schön genug" empfunden habe.

Die Schauspielerin, die als eine der sportlichen Lebensretterinnen im roten Badeanzug weltweit berühmt wurde, hat über die Jahre einige Veränderungen durchgemacht. Neben ihrer Karriere als Schauspielerin engagiert sich Erika auch in sozialen Projekten und als Autorin. Die Tattoos sind für sie nicht nur eine Art der Selbstdarstellung, sondern auch ein Spiegel ihrer Lebensgeschichte. Fans, die sie aus ihren "Baywatch"-Tagen noch kennen, zeigen sich von ihrem Wandel überrascht, doch Erika bleibt ihrem Motto treu, das Leben und sich selbst immer wieder neu zu gestalten.

EVERETT COLLECTION, INC. Erika Eleniak und Billy Warlock in "Baywatch"

officialerikaeleniak Schauspielerin Erika Eleniak

Imago Billy Warlock, Erika Eleniak, Jeremy Jackson und David Hasselhoff in "Baywatch"