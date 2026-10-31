Die vergessene Ehe von Ryan Reynolds und Scarlett Johansson

Dass Ryan Reynolds (50) und Scarlett Johansson (41) einst verheiratet waren, dürfte vielen heute kaum noch bewusst sein. Die beiden Schauspieler gaben sich 2008 das Jawort, doch ihre Ehe hielt nur bis 2011. Ihre Beziehung hatte im April 2007 begonnen, ein Jahr später folgte die Verlobung. Bereits im September 2008 läuteten schließlich die Hochzeitsglocken: Auf Vancouver Island in Kanada besiegelten die beiden Hollywoodstars ihre Liebe, wie Us Weekly berichtet. Die Zeremonie fand komplett abgeschirmt von der Öffentlichkeit statt, kein einziges Hochzeitsfoto gelangte je an die Presse. Nur ein paar Andeutungen machte die Schauspielerin später in der "Late Show with David Letterman": "Es gab Bären und Wale und Adler ... es war wie in 'Avatar'", beschrieb sie die naturverbundene Kulisse. Für zusätzlichen Gesprächsstoff sorgte ein äußerst ungewöhnliches Präsent: Samuel L. Jackson (77) schenkte dem Brautpaar ausgerechnet 10.000 Bienen.

Auch sonst hielten Ryan und Scarlett ihre Beziehung konsequent aus dem Rampenlicht heraus. Weder die Umstände ihres Kennenlernens noch Details zum Heiratsantrag drangen jemals nach außen. "Wir haben unsere Geschichte immer privat gehalten – wie wir uns kennengelernt haben, unsere Hochzeit, alles. Es ging um uns", erklärte die Schauspielerin später gegenüber Vogue. Die beruflichen Verpflichtungen der beiden Stars stellten ihre Beziehung offenbar vor Herausforderungen. Schon 2009 ließ Scarlett durchblicken, dass gemeinsame Zeit im hektischen Alltag nur schwer zu finden war. Im Dezember 2010 gaben die beiden schließlich ihre Trennung bekannt – nach rund zwei Jahren Ehe. Rückblickend beschrieb Scarlett das Ende der Beziehung gegenüber der Vogue als "geradezu komisch einvernehmlich", zugleich aber auch als "schrecklich" und "niederschmetternd".

Als Fehler wollte die Schauspielerin die frühe Ehe rückblickend trotzdem nicht sehen. "Ryan zu heiraten, war das Beste, was ich je getan habe", erklärte sie gegenüber Cosmopolitan. Als Gründe für das Scheitern nannte sie vor allem die schwierige Organisation einer Beziehung zwischen zwei Schauspielern, die hohe Arbeitsbelastung und die vielen Phasen, die beide getrennt voneinander verbrachten. Später räumte sie gegenüber Vanity Fair zudem ein, mit 23 Jahren noch kein echtes Verständnis davon gehabt zu haben, was eine Ehe bedeutet – möglicherweise habe sie diese damals romantisiert. Nach dem Ende ihrer Ehe gingen beide Schauspieler neue Wege und fanden erneut ihr Liebesglück. Ryan ist seit 2012 mit Blake Lively (39) verheiratet. Scarlett war zunächst mit dem französischen Journalisten Romain Dauriac liiert, mit dem sie später auch vor den Traualtar trat. Inzwischen ist sie mit Comedian Colin Jost verheiratet.

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Getty Images Scarlett Johansson 2025

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Imago Scarlett Johansson und Ryan Reynolds auf dem Weg ins Fitnessstudio in Midtown Manhattan, einen Tag nach ihrem ersten Hochzeitstag

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Getty Images Ryan Reynolds bei Disneys Emmy Season Toast to TV in West Hollywood, April 2026