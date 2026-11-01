Ketamin-Experiment eskaliert: Jenke erlitt krasse Todesangst

Jenke von Wilmsdorff (61) hat sich für seine neueste Sendung auf ein heikles Experiment eingelassen: einen Selbstversuch mit Ketamin. In der Ausgabe von "JENKE. Experiment.", die bei Joyn zu sehen ist, will der Moderator herausfinden, warum Menschen zu Drogen greifen, um Stress und negativen Gefühlen zu entkommen. Dem Zufall überlässt er dabei nichts: Eine Fachärztin für Innere Medizin überwacht den Versuch, während ihm ein Psychotherapeut und ein sogenannter Tripsitter zur Seite stehen. Zu Beginn empfindet Jenke den Rausch noch als angenehm, doch dann kippt die Stimmung schlagartig. Der Fernsehmacher verliert jedes Gefühl für Raum und Zeit, nimmt seinen eigenen Körper nicht mehr wahr und wird von heftiger Todesangst überrollt. "Ich glaube, ich sterbe jetzt", kommentiert er diesen absoluten Ausnahmezustand.

Als die Wirkung nachlässt, ist Jenke das Erlebte deutlich anzumerken. "So etwas habe ich noch nie erlebt. Was war denn das bitte?", lauten seine ersten Worte nach dem Rausch. Im Rückblick schildert er, wie groß seine Panik tatsächlich war, und gesteht, dass er befürchtete, nie wieder klar denken zu können. "Ich habe wirklich gedacht, ich habe den Verstand verloren und bin in einer Schleife und komme da nicht mehr raus", erzählt er in der Sendung. Für den Reporter fühlt sich die Grenzerfahrung an, als wäre er gestorben und anschließend wiedergeboren worden. Ketamin ist eigentlich ein Narkosemittel, das unter ärztlicher Aufsicht auch bei schweren Depressionen eingesetzt wird, bei unkontrolliertem Konsum jedoch massiv Körper und Psyche gefährdet.

Wie gefährlich der Trip werden kann, zeigt in der Sendung auch die Begegnung mit der ehemaligen Konsumentin Anna, die früher abhängig war und zeitweise zehn Tage am Stück erbrechen musste. Erst ein dreimonatiger Entzug brachte die Wende, sodass sie inzwischen seit drei Jahren drogenfrei lebt. Für sich hat sie daraus eine klare Lehre gezogen: "Du musst dir ein Leben aufbauen, aus dem du nicht mehr flüchten möchtest." Genau dieser Frage geht Jenke, der sich jüngst auch das Thema Schlaflosigkeit vorgeknöpft hatte, in der gesamten Folge nach: Er sucht nach Wegen, wie Menschen mit Dauerstress und Frust umgehen können, ohne sich mit riskanten Substanzen eine kurzfristige Entlastung zu verschaffen.

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JENKE. Experiment. Reporter Jenke von Wilmsdorff, 2026

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Getty Images Jenke von Wilmsdorff, TV-Journalist

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ActionPress Jenke von Wilmsdorff, Fernsehjournalist