Jennifer Lawrences' After hat sich von Geburten nie erholt

Die Tribute von Panem-Star Jennifer Lawrence (36) hat mit beispielloser Offenheit über die körperlichen Folgen ihrer beiden Geburten gesprochen. Im Podcast "Call Her Daddy" plauderte die Schauspielerin mit Host Alex Cooper (32) über das Mutterwerden und nahm dabei kein Blatt vor den Mund. Alex war zum Zeitpunkt der Aufzeichnung selbst schwanger und daher neugierig, worauf Jennifer beim Kinderkriegen nicht vorbereitet gewesen sei. Die 36-Jährige musste nicht lange überlegen und antwortete ohne Umschweife: "Deine Vagina erholt sich wieder, dein After nicht." Mit dieser direkten Antwort hatte die Podcasterin offensichtlich nicht gerechnet, denn die Überraschung war ihr deutlich anzumerken. Das eigentlich lockere Gespräch über Schwangerschaft und Geburt nahm damit eine überraschend derbe Wendung.

Hinter Jennifers drastischer Wortwahl verbirgt sich eine medizinisch weitverbreitete Realität: Bei vaginalen Entbindungen kann es zu starken Belastungen des Beckenbodens und der Schließmuskulatur kommen, was in der Zeit nach der Geburt zu anhaltenden Funktionsveränderungen, Hämorrhoiden oder einer dauerhaften Erschlaffung des Gewebes führen kann. "Ich bin mir nicht sicher, ob ich das vor der Geburt hätte hören sollen", entgegnete Host Alex zerknirscht. Jennifer sei jedoch nicht nur von den körperlichen Veränderungen überrascht gewesen, auch der Geburtsvorgang an sich habe es in sich gehabt. "Alle sagen immer: 'Deine Instinkte, deine Instinkte.' Aber du hast keine Ahnung, was du tust", stellte die Schauspielerin klar. Mit ihren offenen Schilderungen machte Jennifer deutlich, dass sie sich trotz aller Hinweise und Ratschläge, die sie vorab en masse bekommen habe, nicht für die tatsächlichen Herausforderungen der Entbindung bereit gefühlt habe.

Jennifer hat mit ihrem Ehemann Cooke Maroney (42) zwei Söhne, wobei ihr älterer Sohn Cy inzwischen vier Jahre alt ist und ihr zweiter Junge im März 2025 zur Welt kam. Vor Kurzem bestätigte die Schauspielerin außerdem, dass sie nach der zweiten Geburt eine Bruststraffung vornehmen ließ. Als Grund nannte sie, dass sich ihr Körper diesmal anders als nach der ersten Schwangerschaft nicht wieder vollständig zurückgebildet habe. Hinter dem Eingriff stand für Jennifer auch der Wunsch, im Alltag äußerlich souverän aufzutreten und eine "sexy Mama" zu sein. Bereits mit diesem Geständnis hatte Jennifer einen ungeschönten Einblick in ihr Leben als zweifache Mutter und in ihren Umgang mit den körperlichen Veränderungen nach den Schwangerschaften gegeben.

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Getty Images Jennifer Lawrence bei den Golden Globes 2026

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Action Press / Backgrid Cooke Maroney und Jennifer Lawrence im Juni 2024

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Backgrid / ActionPress Cooke Maroney mit seinem Baby, Juli 2022