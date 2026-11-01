Luis und Valentin: So reagieren die Promis auf ihre Reels

Mit ihren humorvollen Reels sorgen Luis Lindemann und Valentin Bölsing im Netz regelmäßig für Lacher. Dabei nehmen die Content Creator mit Vorliebe auch bekannte Persönlichkeiten auf die Schippe. Wie reagieren die parodierten Promis eigentlich auf die Sketche? Am Rande der VideoDays 2026 gaben die beiden Webstars im Interview mit Promiflash Einblicke. Ihre Antwort überrascht: Statt beleidigt oder verärgert zu sein, nehmen die betroffenen Stars die humorvollen Clips bislang extrem sportlich und gelassen. Viele Promis hätten sich sogar von selbst bei dem Duo gemeldet. Andere seien wiederum von Luis und Valentin angesprochen worden. Zwei Namen sind den Webstars dabei besonders positiv in Erinnerung geblieben: TV-Koch Frank Rosin (60) und Hamid Mossadegh. Mit ihnen hätten die beiden besonders schöne Erfahrungen gemacht.

Valentin betont im Gespräch, dass die Prominenten stets offen auf ihn und seinen Kollegen zugegangen seien. "Ja, auf jeden Fall. Wir haben schon sehr viele gehabt, die sich bei uns gemeldet haben. Aber wir haben auch schon angefragt. Aber die waren immer super offen für alles", erzählt er. Böse Worte wegen der Parodien habe es bislang nicht gegeben. Im Gegenteil: "Sie fanden das selber lustig. Wir hatten noch nie erlebt, dass irgendeiner gesagt hat, die sind voll blöd, dass sie uns parodieren. Die waren immer mit dabei", erklärt Valentin weiter. Als Paradebeispiele für besonders lockere und sympathische Reaktionen nennen die beiden Frank, der bei einem seiner Einsätze mal von einem Restaurantbesitzer rausgeworfen wurde, und Hamid. Luis bringt die gemeinsamen Erlebnisse mit den zwei Promis kurz und knapp auf den Punkt: "War sehr schön. Hat viel Spaß gemacht."

Als eingespieltes Comedy-Duo haben sich Luis und Valentin mit ihren Promi-Parodien eine treue Fanbase aufgebaut. In ihren Clips überspitzen sie sowohl skurrile Alltagssituationen als auch das Verhalten bekannter Stars. Die VideoDays 2026 hielten für das Duo zudem ein echtes Highlight bereit, denn die beiden gingen mit gleich zwei Nominierungen ins Rennen. Entsprechend aufgeregt zeigten sich die Webstars vor Ort. Ihre Schilderungen machen außerdem deutlich, dass der Austausch nicht nur über die veröffentlichten Videos läuft. Einige Prominente melden sich von selbst bei den beiden. Bei anderen werden Luis und Valentin selbst aktiv und fragen an. Bislang stießen sie damit nach eigenen Angaben stets auf offene Ohren.

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Imago Luis Lindemann und Valentin Bölsing bei der Verleihung der VideoDays Festival Awards 2026

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Imago Hamid Mossadegh beim Grand Opening des AMG Brand Center Hamburg, Friedrich-Ebert-Damm 115, am 18.09.2025

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Instagram / luisundvalentin Valentin Bölsing, Frank Rosin und Luis Lindemann