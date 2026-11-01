Nach "Tatort"-Aus: Friederike Kempter feiert Serien-Comeback

Friederike Kempter (47) verabschiedete sich 2020 nach 17 Jahren vom Münster-Tatort, um sich neuen beruflichen Herausforderungen und ihrer Familie zu widmen. Einem Millionenpublikum war sie als Kriminalkommissarin Nadeshda Krusenstern an der Seite der Kultermittler Frank Thiel, gespielt von Axel Prahl (66), und Professor Karl-Friedrich Boerne, gespielt von Jan Josef Liefers (62), bekannt. Nun meldet sich Friederike mit einer neuen Hauptrolle auf dem Bildschirm zurück: In der Comedyserie "Nine to Five – Das Amt" verkörpert sie Ronja Keller. Als frisch eingesetzte Chefin übernimmt sie dort die Leitung eines fiktiven Berliner Bürgeramts. Damit steht Friederike erneut im Zentrum einer Serie – diesmal allerdings nicht im Polizeirevier, sondern in einer Behörde, in der Akten, Paragrafen und zwischenmenschliche Reibereien den Arbeitsalltag bestimmen.

Für Nadeshda gab es damals kein Hintertürchen für eine Rückkehr: Die Figur starb im NRW-Crossover "Tatort – Das Team" den Serientod und hatte im Münster-"Tatort: Limbus" ihren allerletzten Auftritt. In einer Pressemeldung des WDR erklärte sie zu ihrem Abschied: "Man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist! Das waren 17 sehr, sehr schöne Jahre mit der allertollsten Tatort-Familie, und ich habe jeden Drehtag mit meinen Kollegen sehr genossen. Und trotzdem ist es nun Zeit für Neues." Dieses Neue findet sie jetzt in "Nine to Five – Das Amt", wo Ronja und das Team des Bürgeramts Tiergarten-Mitte-West im Fokus stehen. Die Serie erzählt humorvoll von Bürokratie und turbulenten Beziehungen unter Kollegen, beleuchtet aber auch private Verwicklungen. Für Ronja beginnt der neue Posten direkt mit einer kniffligen Aufgabe, denn schon in der ersten Folge soll die Behördenchefin einen Mitarbeiter entlassen. Die Serie läuft dienstags in Doppelfolgen auf ZDFneo. Schon jetzt ist die erste Staffel komplett in der ZDF-Mediathek abrufbar.

Bei Friederikes Entscheidung gegen den Münster-"Tatort" spielte neben dem Wunsch nach anderen Projekten auch ihr verändertes Familienleben eine entscheidende Rolle. 2018 wurde die Schauspielerin erstmals Mutter und 2021 kam ihr zweites Kind zur Welt, das sie gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten, dem Regisseur Jan-Ole Gerster, großzieht. Nach vielen Jahren im festen Fernsehensemble wollte Friederike mehr Raum für ihre Familie schaffen und zugleich neue berufliche Pfade einschlagen. Ihre neue Rolle unterscheidet sich deutlich von Nadeshda: Statt als Ermittlerin Mordfälle aufzuklären, muss Ronja nun eine komplette Behörde inklusive Verwaltungsvorgaben, Teamtrubel und persönlichen Hürden steuern. Mit "Nine to Five – Das Amt" schlägt Friederike somit sechs Jahre nach ihrem Ausstieg in Münster ein völlig neues Serienkapitel auf.

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ZDF, Sofia Velasquez Friederike Kempter als Ronja Keller in der ZDF-Comedyserie "Nine to Five – Das Amt"

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Imago Friederike Kempter bei der Premiere der ZDFneo-Serie "Nine to Five - Das Amt" auf dem Filmfest Hamburg 2026

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WDR/Bavaria Fiction GmbH/Thomas Kost Jan Josef Liefers und Axel Prahl, "Tatort"-Stars