Michael Mann schießt sich versehentlich selbst ins Bein

Schreckmoment für Michael Mann (83): Der Regisseur hat sich am Samstagnachmittag beim Schießtraining in Los Angeles versehentlich ins Bein geschossen. Laut Daily Mail und TMZ ereignete sich der Unfall gegen 16 Uhr im privaten Club The Range LA. Der Schuss soll sich gelöst haben, als der Filmemacher seine Waffe zurück ins Holster stecken wollte. Rettungskräfte trafen rasch ein und brachten Michael mit einem Krankenwagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Dort wurde seine Wunde behandelt, anschließend blieb er vorerst zur Beobachtung. Die Polizei erklärte inzwischen, dass es sich um einen Unfall gehandelt habe. Der Hollywoodregisseur habe sich nicht absichtlich angeschossen, sondern sei während eines Trainings verletzt worden.

Michaels Team konnte mittlerweile Entwarnung geben: Seine Vertreter bezeichneten die Verletzung als oberflächlich und nicht schwerwiegend. Das Los Angeles Police Department bestätigte ebenfalls, dass sein Zustand stabil war. In einem offiziellen Statement hieß es: "Am Samstag löste sich auf einem Schießstand versehentlich ein Schuss aus einer geholsterten Waffe, wodurch Filmregisseur Michael Mann eine oberflächliche Verletzung erlitt. Er wurde behandelt und wird entlassen." Nach dem Vorfall kamen Polizei und Feuerwehr zu dem lizenzierten Schießstand, um die genauen Umstände zu untersuchen. The Range LA gilt als exklusiver Privatclub, in dem unter anderem Hollywoodgrößen, Schauspieler und Studiobosse trainieren. Die jährlichen Mitgliedsbeiträge sollen zwischen 3.000 und 20.000 Dollar liegen.

Aus dem Umfeld des Regisseurs heißt es, Michael übe den Schießsport bereits seit vielen Jahren aus. Zum Unfallzeitpunkt habe er ein routinemäßiges Training absolviert. Einen Namen machte sich der Filmemacher insbesondere mit düsteren Kriminalfilmen wie "Heat", "Manhunter" und "Collateral". Auch die Kultserie "Miami Vice" gestaltete er maßgeblich mit. Sein bisher jüngster Film "Ferrari" erschien 2023 mit Adam Driver (42) und Penelope Cruz (52) in den Hauptrollen. Nun arbeitet Michael an einem besonderen Vorhaben: "Heat 2" soll sowohl die Vorgeschichte als auch die Fortsetzung seines Films von 1995 erzählen. Schauspieler Stephen Graham zufolge beginnen die Dreharbeiten im Januar 2027. Seine Verbundenheit mit dem Stoff beschrieb Michael 2025 bei einer Masterclass des französischen Lumière Festivals so: "Die Figuren aus 'Heat' sind für mich so lebendig."

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Getty Images Michael Mann bei den 33. Gotham Awards am 27. November 2023 im Cipriani Wall Street in New York

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Getty Images Adam Driver und Michael Mann bei der Premiere von "Ferrari" während der Filmfestspiele in Venedig 2023

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Getty Images Michael Mann, Penélope Cruz und Adam Driver bei den Gotham Awards 2023 in New York