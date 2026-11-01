So düster zeigt sich Natascha Ochsenknecht an Halloween

Natascha Ochsenknecht (62) präsentierte sich an Halloween von ihrer düstersten Seite. Auf Instagram veröffentlichte der Realitystar ein Video ihres Looks für die "Season of the Witch"-Party. Darin läuft sie in einem bodenlangen schwarzen Kleid durch einen engen Flur und posiert anschließend mit ernster, theatralisch-finsterer Miene vor der Kamera. Ihr Kostüm steckt voller Details: Ein voluminös gestufter Rock trifft auf einen transparenten Einsatz am Dekolleté und rote Federn an den Ärmeln. Um die Taille trägt Natascha einen breiten Korsettgürtel mit silberfarbenen Schmuckelementen. Lange, wild toupierte rote Locken vervollständigen die schaurige Verwandlung. Auch ihr Make-up ist sorgfältig abgestimmt: Zu einem blassen Teint kommen dunkel betonte Augen und Lippen sowie kräftige rote Linien, die sich durch ihr Gesicht ziehen.

Bei der Gestaltung ihres Reels sorgt Natascha ebenfalls für Gruselstimmung. Verschobene Farben und versetzte Bildstreifen verleihen den Aufnahmen eine gespenstische Wirkung. Große Teile der Sequenz bleiben zudem beinahe farblos. Zum Schluss erscheint das Gesicht der Designerin in Nahaufnahme, die kurz von einem schwarzen Bild unterbrochen wird. Dabei fasst sie in ihre roten Locken, blickt direkt in die Kamera und öffnet passend zur Tonspur den Mund. Zu hören ist ein an "Schneewittchen" angelehnter Spruch, der mitten im Satz endet: "Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Böseste von den..." In der Bildunterschrift bedankt sich Natascha außerdem bei Gastgeber Reto Hanselmann und seinem Team "für die wie immer beste Party". Den Veranstaltungsaccount markiert sie ebenfalls.

Mit dem Beitrag nimmt die dreifache Mutter ihre Community mit auf einen Rückblick auf Halloween. Sie fragt ihre Follower, wer in der Gruselnacht ebenfalls unterwegs gewesen sei. Das Video veröffentlichte sie am darauffolgenden Nachmittag und hielt damit ihre Partynacht vom 31. Oktober fest. Dabei steht neben dem Kostüm die gesamte Inszenierung im Mittelpunkt: Der Märchenspruch, ihre betont ernste Mimik und die roten Locken schaffen einen unheimlichen Auftritt. Wer vom Spiegel letztlich zur Bösesten erklärt worden wäre, bleibt allerdings offen. Im Clip bricht der Spruch vor dem letzten Wort ab. Stattdessen schaut der Realitystar die Zuschauer weiterhin in Großaufnahme an.

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Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht posiert in ihrem Halloweenkostüm 2026

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Imago Natascha Ochsenknecht beim Photocall zu "The Mandalorian and Grogu" in Berlin, Mai 2026

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Imago Natascha Ochsenknecht am Gendarmenmarkt in Berlin, Juli 2026