Royals
Stars
Filme & Serien
Lifestyle
Familie & Liebe
Promiflash Exklusiv
Promiflash Logo
Stars
Deutsche Stars
Natascha Ochsenknecht
So düster zeigt sich Natascha Ochsenknecht an Halloween

So düster zeigt sich Natascha Ochsenknecht an Halloween

- Sandrine Palme
Lesezeit: 2 min
Promiflash.de bei Google bevorzugenPromiflash.de bei Google bevorzugen

Natascha Ochsenknecht (62) präsentierte sich an Halloween von ihrer düstersten Seite. Auf Instagram veröffentlichte der Realitystar ein Video ihres Looks für die "Season of the Witch"-Party. Darin läuft sie in einem bodenlangen schwarzen Kleid durch einen engen Flur und posiert anschließend mit ernster, theatralisch-finsterer Miene vor der Kamera. Ihr Kostüm steckt voller Details: Ein voluminös gestufter Rock trifft auf einen transparenten Einsatz am Dekolleté und rote Federn an den Ärmeln. Um die Taille trägt Natascha einen breiten Korsettgürtel mit silberfarbenen Schmuckelementen. Lange, wild toupierte rote Locken vervollständigen die schaurige Verwandlung. Auch ihr Make-up ist sorgfältig abgestimmt: Zu einem blassen Teint kommen dunkel betonte Augen und Lippen sowie kräftige rote Linien, die sich durch ihr Gesicht ziehen.

Bei der Gestaltung ihres Reels sorgt Natascha ebenfalls für Gruselstimmung. Verschobene Farben und versetzte Bildstreifen verleihen den Aufnahmen eine gespenstische Wirkung. Große Teile der Sequenz bleiben zudem beinahe farblos. Zum Schluss erscheint das Gesicht der Designerin in Nahaufnahme, die kurz von einem schwarzen Bild unterbrochen wird. Dabei fasst sie in ihre roten Locken, blickt direkt in die Kamera und öffnet passend zur Tonspur den Mund. Zu hören ist ein an "Schneewittchen" angelehnter Spruch, der mitten im Satz endet: "Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Böseste von den..." In der Bildunterschrift bedankt sich Natascha außerdem bei Gastgeber Reto Hanselmann und seinem Team "für die wie immer beste Party". Den Veranstaltungsaccount markiert sie ebenfalls.

Mit dem Beitrag nimmt die dreifache Mutter ihre Community mit auf einen Rückblick auf Halloween. Sie fragt ihre Follower, wer in der Gruselnacht ebenfalls unterwegs gewesen sei. Das Video veröffentlichte sie am darauffolgenden Nachmittag und hielt damit ihre Partynacht vom 31. Oktober fest. Dabei steht neben dem Kostüm die gesamte Inszenierung im Mittelpunkt: Der Märchenspruch, ihre betont ernste Mimik und die roten Locken schaffen einen unheimlichen Auftritt. Wer vom Spiegel letztlich zur Bösesten erklärt worden wäre, bleibt allerdings offen. Im Clip bricht der Spruch vor dem letzten Wort ab. Stattdessen schaut der Realitystar die Zuschauer weiterhin in Großaufnahme an.

Natascha Ochsenknecht posiert in ihrem Halloweenkostüm 2026
Instagram / nataschaochsenknecht
Natascha Ochsenknecht posiert in ihrem Halloweenkostüm 2026
Natascha Ochsenknecht beim Photocall zu "The Mandalorian and Grogu" in Berlin, Mai 2026
Imago
Natascha Ochsenknecht beim Photocall zu "The Mandalorian and Grogu" in Berlin, Mai 2026
Natascha Ochsenknecht am Gendarmenmarkt in Berlin, Juli 2026
Imago
Natascha Ochsenknecht am Gendarmenmarkt in Berlin, Juli 2026
Welches Detail an Natascha Ochsenknechts Halloween-Look findet ihr am stärksten?
In diesem Artikel