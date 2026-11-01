Nicole Eggert hatte wegen Krebs Angst um ihre Existenz

Nicole Eggert (54) wurde während ihrer Brustkrebsbehandlung von finanziellen Sorgen geplagt. Die Schauspielerin, die Ende 2023 die Diagnose Brustkrebs im zweiten Stadium erhielt, musste aufgrund von Operationen und Therapien beruflich pausieren. Gegenüber Fox News Digital schilderte die alleinerziehende Mutter, wie belastend diese Situation für sie war. Denn während ihre laufenden Einnahmen zeitweise wegfielen, mussten der Lebensunterhalt und sämtliche Alltagskosten trotzdem noch weiterbezahlt werden. "Ich musste mich vollständig mit der Erkenntnis abfinden, dass ich kein Einkommen haben würde. Doch die Rechnungen hören nicht auf, die Teenagerin braucht weiterhin ihre Sachen, das Leben fordert seinen Tribut und das Auto braucht immer noch Benzin – eben all das", erklärte sie in dem Interview. Eine schnelle Rückkehr vor die Kamera sei nicht möglich gewesen, da sie an drei bis fünf Tagen pro Woche mit ihrer Behandlung beschäftigt war.

Das seltene kribriforme Mammakarzinom wurde im Dezember 2023 diagnostiziert, nachdem Nicole Schmerzen in der linken Brust verspürt hatte. Zunächst wurde ihr eine Brust entfernt. Im August 2025 folgten dann die Entfernung der zweiten Brust sowie die Rekonstruktion. Zwei Jahre nach der Diagnose wird ihr Gesundheitsstatus mittlerweile als "NED" bezeichnet, es gibt also keine nachweisbaren Anzeichen der Erkrankung mehr. Nach der körperlich, emotional und finanziell belastenden Zeit blickt Nicole nun wieder nach vorn. Sie freue sich darauf, mit einer neuen Wertschätzung für das Leben in ihren Beruf zurückzukehren und wieder mehr mit ihrer Familie zu unternehmen.

Auch ihren ganz persönlichen Umgang mit der Behandlung hatte Nicole bereits in einem früheren Gespräch mit dem Magazin People geschildert. Viele Chemotherapie- und Kliniktermine hatte sie bewusst allein wahrgenommen. Während andere Betroffene von der Unterstützung ihrer Partner erzählt hatten, war für sie ein anderer Gedanke wichtig geworden: "Das ist jetzt etwas zwischen mir und meinem Körper." Die Zeit allein hatte die Schauspielerin dabei als überraschend wertvoll empfunden. Während der Behandlungen hatte Nicole ihren Körper neu kennengelernt und gelernt, ihm zuzuhören. Ihre Unabhängigkeit hatte sie dadurch wieder mehr zu schätzen gewusst.

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Getty Images Nicole Eggert, TV-Bekanntheit

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Imago Nicole Eggert bei "The Brave and the Rescued" in Los Angeles, Januar 2026

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Getty Images Nicole Eggert, ehemalige "Baywatch"-Darstellerin