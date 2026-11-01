Leni Klum verrät, ob sie Heidis Halloween-Erbe antreten will

Wird Leni Klum (22) irgendwann das Halloween-Erbe ihrer berühmten Mutter antreten? Auf Heidi Klums (53) legendärer Party gab das Model darauf eine deutliche Antwort. Am 31. Oktober feierte Leni mit zahlreichen Gästen im New Yorker Restaurant Cathédrale und zeigte sich als Miss Piggy. Gegenüber E! News erklärte sie, dass sie die Veranstaltung nicht übernehmen wolle: "Ich glaube nicht, dass irgendjemand ihre Rolle übernehmen kann, wenn es um Halloween geht." Gastgeberin soll also weiterhin Heidi bleiben. Leni genießt es stattdessen, als Gast mitzufeiern und sich zu verkleiden. Besonders freut sie sich darauf, die Verwandlungen ihrer Mutter aus nächster Nähe zu bewundern. Schließlich werden diese jedes Jahr aufwendiger.

Auch diesmal sorgte Heidi für staunende Blicke: Sie kam als blutige, abgetrennte Hand zur Party. Die Verkleidung bildete ihre eigene Hand nach und enthielt außerdem eine Anspielung auf ihren Ehemann Tom Kaulitz (37). Da Leni erst später eintraf, verpasste sie den spektakulären Auftritt zunächst. Sie sah das Kostüm stattdessen online und schaute sich das Video nach eigener Aussage wieder und wieder an. Ihre erste Reaktion fasste sie gegenüber E! News mit einem Wort zusammen: "Sprachlos." Auf der Party habe die Verkleidung sogar noch eindrucksvoller ausgesehen als auf dem Bildschirm. "Es ist so echt und unheimlich, und wenn man sieht, dass das die eigene Mutter ist, mit all dem Blut, ist das schon ein bisschen beängstigend, aber so cool", beschrieb die Influencerin ihre Eindrücke.

Dass Heidi sich immer wieder überbietet, hat Leni bereits mehrfach verblüfft. Schon beim Wurmkostüm ihrer Mutter hatte sie geglaubt, eine solche Inszenierung ließe sich kaum übertreffen. Ihrer Meinung nach setzte die Germany's Next Topmodel-Chefin danach aber noch einen drauf. Obwohl Leni die Halloweenparty ihrer Mutter nicht übernehmen möchte, will sie weiterhin feiern und sich verkleiden. An dieser persönlichen Tradition möchte sie jedes Jahr festhalten. Halloween bietet ihr die Gelegenheit, außergewöhnliche Ideen auszuprobieren und die eigene Komfortzone zu verlassen. "Ich finde, Verkleiden macht Spaß. Es ist die eine Zeit im Jahr, in der man so verrückt sein kann, wie man möchte, etwas ausprobieren und seine Komfortzone verlassen kann. Also auf jeden Fall", erklärte sie gegenüber E! News.

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Getty Images Leni Klum im September 2025 in New York

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Getty Images Heidi Klum trägt bei ihrer 25. Halloweenparty in New York ein Kostüm in Form einer abgetrennten Hand, Oktober 2026

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Getty Images Leni Klum besucht Heidi Klums 25. Halloweenparty in New York in einem weißen Kostüm mit violetten Federn