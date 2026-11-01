"Bares für Rares"-Paar verblüfft Lichter mit Eselhobby

Steffi Köhler und Manni Köhler aus Möhnesee sorgen bei Bares für Rares mit einem tierischen Geständnis für Staunen. Das Ehepaar ist zwar in die ZDF-Trödelshow gekommen, um ein Schmuckstück zu verkaufen, doch Moderator Horst Lichter (64) interessiert sich schnell für eine ganz andere Besonderheit aus ihrem Alltag. "Das größte Hobby sind unsere zwei Esel, die wir haben", erzählt Steffi in der Sendung. Diese Aussage lässt den früheren TV-Koch begeistert aufhorchen. "Ihr habt zwei Esel? Jetzt beneiden euch Millionen von Menschen", platzt es aus ihm heraus. Die tierischen Mitbewohner des Paares sind damit schon zu Beginn des Auftritts das große Thema im Studio.

Eigentlich wollen Steffi und Manni einen goldenen Anhänger mit einem auffällig blauen Stein zu Geld machen. Das Stück stammt nach Angaben der Verkäuferin aus ihrer Familie. Genaueres über seine Herkunft oder Vorgeschichte können die beiden allerdings nicht berichten. Horst vermutet auf den ersten Blick einen Aquamarin und zeigt sich sofort angetan. "Ich mag Aquamarin", schwärmt der Moderator und ergänzt angesichts der goldenen Fassung: "Mit Gold dabei - ein Träumchen." Bei der fachlichen Prüfung folgt jedoch die Überraschung. Wendela erkennt, dass es sich bei dem leuchtend blauen Einsatz nicht um einen echten Aquamarin handelt. Stattdessen wurde ein synthetischer Spinell verarbeitet. Die besonders intensive Farbe sei "viel zu schön, um wahr zu sein", erklärt die Expertin. Nach dieser Nachricht schraubten die Eheleute ihren Wunschpreis auf 300 Euro herunter. Doch die Expertin hat eine positive Überraschung für die beiden: Sie schätzt den Anhänger auf 500 bis 600 Euro und damit deutlich höher als das Paar selbst.

Im Händlerraum kommt der Anhänger ebenfalls gut an. Vor allem Elke Velten-Tönnies (73) zeigt großes Interesse an dem Schmuckstück und lässt sich auch von dem synthetischen Spinell nicht abschrecken. Schließlich legt sie 600 Euro auf den Tisch und erreicht damit exakt die Obergrenze von Wendelas Schätzung. Doch auch nach dem erfolgreichen Verkauf sind die beiden Esel des Paares nicht vergessen. Zum Abschied bittet Wendela die Eheleute, den Tieren Grüße von ihr auszurichten. So begleiten die Esel der Köhlers den gesamten Auftritt in der Sendung, vom ersten Gespräch mit Horst bis zur Verabschiedung.

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ZDF/Frank Beer Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Horst Lichter, Fabian Kahl, Christian Vechtel

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Hein Hartmann / Future Image / ActionPress Horst Lichter, TV-Star

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ZDF / Frank W. Hempel Horst Lichter und die "Bares für Rares"-Händler