Michael Douglas bestätigt Jack Nicholsons Karriere-Aus

Jack Nicholson (89) wird offenbar nicht mehr vor die Kamera zurückkehren. Sein enger Freund Michael Douglas (82) sprach kürzlich bei einem Auftritt in der Swansea Building Society Arena in Südwales über den Rückzug der Hollywoodlegende. Dort stellte der Schauspieler seine Memoiren "One Helluva Ride" vor. Auf die Karriere seines langjährigen Weggefährten angesprochen, betonte Michael laut Daily Mail: "Er arbeitet nicht mehr. Ihm geht es gut. Er ist verschwunden. Das weiß ich." Seinen offiziellen Ruhestand verkündete der dreifache Oscarpreisträger zwar nie, seit der romantischen Komödie "Woher weißt du, dass es Liebe ist" aus dem Jahr 2010 übernahm er jedoch keine weitere Filmrolle mehr.

Michael Douglas steht weiterhin in Kontakt mit seinem langjährigen Freund und begegnet ihm offenbar auch rund um dessen Zuhause. "Ich sehe ihn immer noch, aber es geht ihm gut. Er ist dort oben bei seinem Haus und läuft in seinen Hausschuhen herum. So ist das eben. Er hat es verdient. Ich verstehe das. Er ist ein paar Jahre älter als ich, aber ich verstehe das", stellte der "Wall Street"-Star laut Daily Mail unmissverständlich klar. Einen Wunsch konnte sich Michael allerdings nie erfüllen: gemeinsam mit seinem Freund in einem Film aufzutreten. "Ich hätte gerne mit Jack gespielt", erklärte er bei der Veranstaltung. Obwohl beide über Jahrzehnte zu den bekanntesten Gesichtern Hollywoods gehörten, standen sie tatsächlich nie gemeinsam vor der Kamera.

Michaels beruhigende Worte folgen auf einen Bericht, der ein anderes Bild von Jacks Rückzug gezeichnet hatte. Erst eine Woche zuvor hatte der National Examiner von der Unsicherheit einiger langjähriger Freunde berichtet. Weil sie den Schauspieler lange nicht mehr getroffen hatten, hatten ihnen Einblicke in seinen Alltag und seinen Gesundheitszustand gefehlt. "Es ist schwer, außen zu stehen und hineinzuschauen, besonders wenn er so zurückgezogen lebt. Niemand hat eine Ahnung, wie es ihm wirklich geht", hatte ein Informant dem Blatt erklärt. Dem Bericht zufolge hatte Jack klare Grenzen gesetzt: Unangekündigte Besuche und Überredungsversuche zu gemeinsamen Mittagessen waren nicht erwünscht gewesen.

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Collage: Getty Images, Kevin Winter / Getty Images Michael Douglas und Jack Nicholson Collage

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Getty Images Michael Douglas beim TCM Classic Film Festival

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Getty Images Jack Nicholson, Schauspieler