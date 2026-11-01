Darum zog sich Jennifer Lawrence aus dem Rampenlicht zurück

Jennifer Lawrence (36) zog 2018 nach rund einem Jahrzehnt in der Öffentlichkeit bewusst die Reißleine und verabschiedete sich vorerst weitgehend aus dem Rampenlicht. Der Schauspielerin war klar geworden, dass nicht nur sie selbst Abstand benötigte. Im Podcast "The Interview" der New York Times erklärte sie im November 2025: "Ich brauchte eine Pause davon. Die Leute brauchten eine Pause davon. Es war eine Trennung im gegenseitigen Einvernehmen." Erst 2021 meldete sich Jennifer anlässlich der Promotion ihres Films "Don't Look Up" wieder öffentlich zurück. Dieser Schritt machte sie nach eigener Aussage zunächst durchaus nervös. Mittlerweile zeigt sich der Hollywoodstar wieder häufiger in der Öffentlichkeit und gewährt mit ihrer gewohnt direkten Art Einblicke in ihr Leben. Dennoch achtet Jennifer Lawrence bewusst darauf, Privates privat zu halten. Vor allem ihr Familienleben mit Ehemann Cooke Maroney (42) und den beiden gemeinsamen Kindern möchte sie auch weiterhin vor allzu neugierigen Blicken schützen, wie E! News berichtet.

Wie ungefiltert Jennifer Lawrence inzwischen wieder von ihrem Alltag erzählt, zeigte sie nun im Gespräch mit The Cut. Für ihre neue Haarpflegelinie Mes probierte die Schauspielerin die Produkte persönlich aus. Eine unparfümierte Haarmaske ließ sie dabei ganze vier Tage lang einwirken. Das Experiment hatte allerdings eine ziemlich kuriose Folge: Jennifer roch nach eigener Aussage schließlich nach Fisch. Bei Cooke Maroney war damit offenbar eine Grenze erreicht. "Mein Mann meinte: 'Wenn du deine Haare nicht wäschst, musst du dir ein Hotelzimmer nehmen'", berichtete sie gegenüber dem Magazin. Der Name "Mes" ist bewusst an das englische Wort "Mess" angelehnt, das für Chaos steht – eine Anspielung auf Jennifers ehrlichen Umgang mit den kleinen Unvollkommenheiten des Alltags. Mit ihrer Haarpflegelinie verfolgt sie unter anderem das Ziel, beim Bringen ihrer Kinder wie eine "sexy Mutter" auszusehen, die ihr Leben im Griff hat – selbst unmittelbar nach dem Aufstehen. Eine gelungene Frisur könne außerdem davon ablenken, wenn Gesicht, Outfit oder Körper gerade nicht perfekt seien. Manchmal nutze sie ihre Haare sogar ganz bewusst als eine Art Schutzschild.

Jennifer und der Kunstexperte Cooke lernten sich in New York durch ihre gemeinsame Freundin Laura Simpson kennen. Nach weniger als einem Jahr Beziehung verlobte sich das Paar. Im Oktober 2019 gaben sich die beiden schließlich im Belcourt of Newport in Rhode Island das Jawort. Rund 150 Gäste sollen an der Hochzeitsfeier teilgenommen haben. Mittlerweile sind Jennifer und Cooke Eltern von zwei Söhnen. Cy ist vier Jahre alt, sein jüngerer Bruder 1 Jahr alt. Während Jennifer Lawrence nach ihrer Auszeit wieder häufiger öffentlich auftritt, meidet ihr Mann weitgehend das Rampenlicht. Die Schauspielerin beschrieb den Kunstexperten als äußerst organisiert – eine Eigenschaft, die einen deutlichen Kontrast zu ihrer eigenen Persönlichkeit darstelle. Ihr Familienleben hält Lawrence dennoch weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus und achtet besonders darauf, ihre Kinder vor neugierigen Blicken zu schützen.

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Getty Images Jennifer Lawrence bei einer Veranstaltung zu "Die My Love" im 92NY in New York am 7. Januar 2026

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Backgrid / ActionPress Cooke Maroney und Jennifer Lawrence im August 2022

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Getty Images Jennifer Lawrence den Golden Globes 2026 in Beverly Hills