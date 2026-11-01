Trauerte Romina Palm alter Beziehung nach Trennung nach?

Romina Palm (27) spricht offen über ihre vergangene Beziehung. In einer Instagram-Story beantwortet das Model die Frage eines Fans, ob sie ihren Ex zu Beginn der neuen Liebe manchmal vermisst habe. Ihre Antwort fällt mit einem deutlichen "Neinnn." unmissverständlich aus. Zudem erklärt Romina, die mit Christian Wolf (31) liiert ist, dass zwischen den beiden Beziehungen viel Zeit vergangen sei. Vor allem habe sie emotional schon deutlich früher mit der Vergangenheit abgeschlossen: "UND ich habe bei meiner vorherigen Beziehung, schon IN der Beziehung, mit der Beziehung abgeschlossen."

Dass Romina bereits während ihrer damaligen Partnerschaft innerlich mit der Beziehung abgeschlossen hatte, soll jedoch kein Vorwurf an ihren Ex sein. Die Influencerin stellt klar, dass dafür nichts Schlimmes vorgefallen sein müsse und zwischen ihnen heute kein böses Blut herrsche. Auch zu ihren anderen ehemaligen Partnern scheint sie ein gutes Verhältnis zu haben. "Ich bin mit niemandem meiner Ex Partnern verkracht", betont Romina. Trotz ihres deutlichen Neins auf die Frage, ob sie ihre frühere Liebe zu Beginn der neuen Beziehung vermisst habe, findet sie versöhnliche Worte für ihre Verflossenen. Sie wünsche "ehrlich" jedem von ihnen "Glück und Gesundheit".

Zu Rominas bekannten Ex-Partnern zählt Stefano Zarrella (35). Die beiden waren bereits ein Paar, bevor sie durch Social Media und verschiedene Fernsehauftritte einem größeren Publikum bekannt wurden. Später verlobten sich Romina und Stefano sogar. 2023 zerbrach ihre Beziehung jedoch. Stefano bestätigte das Liebes-Aus damals lediglich mit einer kurzen Instagram-Story. Weitere Details zu den Hintergründen der Trennung behielt der Social-Media-Star für sich. Erst im Oktober dieses Jahres sprach Stefano in Sebastian Tigges' (42) Podcast "tigges trifft" darüber, wie sehr ihn diese schwierige Zeit geprägt hatte. Die öffentlich begleitete Trennung habe Spuren hinterlassen. Anschließend habe er seine Aufmerksamkeit bewusst auf die Bereiche seines Lebens gelenkt, die er selbst beeinflussen konnte und die ihm Stabilität gaben.

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rominapalm Romina Palm im Oktober 2026

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Imago Romina Palm und Christian Wolf bei der ABOUT YOU Opera Modenschau in Berlin am 07.10.2026

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Getty Images Stefano Zarrella und Romina Palm im August 2022