Nach Hausverlust in L.A. erlebt Jamie Chung neuen Hausbrand

Jamie Chung (43) musste erneut mitansehen, wie ein Brand ihr Zuhause verwüstete. Während die Schauspielerin im Sommer in Atlanta den Weihnachtsfilm "The Holiday Spark" drehte, brach auf dem Dach ihres dortigen Wohngebäudes ein großes Feuer aus. Zahlreiche Bewohner mussten evakuiert werden. Die Wohnung, in der sie mit ihrem Ehemann Bryan Greenberg (48) lebte, ist seither nicht mehr bewohnbar. Glücklicherweise wurde niemand verletzt oder getötet. Für Jamie war das Erlebnis besonders belastend, da bereits im Januar 2025 das Haus ihrer Familie in Los Angeles den verheerenden Waldbränden zum Opfer gefallen war. Gegenüber People schildert sie nun ihren Schock: "Es war einfach ziemlich traumatisch, das alles noch einmal durchmachen zu müssen. Und glücklicherweise war es nicht so schlimm. Niemand wurde verletzt, niemand wurde getötet. Das ist es, was zählt."

Die beiden Brände haben Jamie gelehrt, in Krisensituationen Ruhe zu bewahren. Ihre Stärke sieht sie dabei insbesondere in der Organisation. "Ehrlich gesagt bin ich diejenige, die bei einer Krise, wie wir sie erlebt haben, besser mit der Organisation umgehen kann", erklärt sie dem Magazin. "Und ich denke, der Trick besteht darin, unbedingt ruhig zu bleiben und sich auf das zu konzentrieren, was am wichtigsten ist: unsere Familie und unsere Gesundheit sowie präsent zu sein." Das habe allerdings nicht immer funktioniert. Nach dem Brand in Altadena habe sie zwischenzeitlich aus den Augen verloren, worauf es wirklich ankommt. Versicherungsfragen, Anwaltsgespräche und das Sammeln sämtlicher Unterlagen hätten sie überfordert. Hilfreich sei es gewesen, sich mit der Geschichte Altadenas, unabhängigen Brandschutzsystemen und Architekten auseinanderzusetzen. Auch andere Betroffene der Brände und Juristen hätten ihr viel Unterstützung gegeben.

Jamie und der One Tree Hill-Schauspieler Bryan sind seit 2015 verheiratet. Ihre Zwillingssöhne wurden im Oktober 2021 mithilfe einer Leihmutter geboren und sind mittlerweile fünf Jahre alt. Nach den Feuerkatastrophen findet Jamie vor allem bei ihren Kindern Halt. "Sie haben mich auf jeden Fall auf dem Boden und im Hier und Jetzt gehalten, aber auf eine Art, bei der man nicht vor Angst durchdreht und sich ständig fragt, was wäre, wenn", erzählt sie People. Anstelle beängstigender Gedankenspiele stehen für sie die gemeinsamen Alltagsmomente im Vordergrund – etwa, wenn die Jungen lesen lernen oder lustige Witze erzählen. Über ihre Ehe hat Jamie ebenfalls bereits offen geredet. 2024 bezeichnete sie gegenseitiges Zuhören, Empathie und Neugier als wesentliche Grundlagen ihrer Beziehung zu Bryan. Sich ohne Konkurrenzdenken zu unterstützen, sei ihr genauso wichtig.

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Getty Images Jamie Chung im Februar 2019

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Getty Images Jamie Chung im Oktober 2021 in Beverly Hills

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