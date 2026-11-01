Serkan Yavuz feiert Halloween im Stil der Addams Family

Serkan Yavuz (33) hat Halloween dieses Jahr im Stil einer berühmten Gruselfamilie gefeiert. Auf Instagram teilte der Realitystar nun ein Familienfoto von der Party mit seiner Community. Darauf posieren Serkan und seine Liebsten in aufeinander abgestimmten Kostümen, die an "The Addams Family" erinnern. Passend zur düsteren Art der Figuren lächelt auf dem Bild niemand – stattdessen schauen alle ernst in die Kamera. Den schaurigen Schnappschuss kommentierte Serkan mit: "Happy Halloween - Addams Family". Weitere Worte waren kaum nötig, das Foto spricht für sich. Der Beitrag zeigt, wie der Social-Media-Star das Gruselfest im Kreis seiner Familie verbrachte. Die Verkleidungen waren dabei offenbar genau aufeinander abgestimmt: Von der Kleidung bis zur Mimik ergibt sich ein einheitliches Bild.

Seine Fans zeigen sich von der Familienverkleidung begeistert. Bereits in der ersten halben Stunde erhielt der Beitrag 2.510 Reaktionen und 19 Kommentare. Besonders der gemeinsame Look findet bei den Followern Anklang. "Ihr seht fantastisch aus", schrieb ein Nutzer auf Instagram. Ein weiterer lobte: "Ihr seht so genial aus." Ein Communitymitglied schwärmte sogar: "Wenn ihr zwei Süßen nicht zusammen gehört, na dann weiß ich auch nicht." In den Kommentaren geht es damit vor allem um das stimmige Gesamtbild und den harmonischen Eindruck der Familie. Eine erneute Beziehung der beiden Ex-Partner bestätigt das Foto jedoch nicht. Serkan ging unter seinem Beitrag nicht auf die Vermutungen einiger Fans ein. Er beschränkte sich auf den kurzen Halloweengruß passend zum Kostümmotto.

Der gemeinsame Halloweenabend mit seiner Ex-Partnerin Samira Yavuz (32) und der Familie war bereits im Vorfeld geplant. Samira hatte angekündigt, mit Serkan bei Freunden zu feiern. Dort sollte eine kindgerechte Halloweenparty stattfinden, zu der alle Gäste verkleidet kommen sollten. Bei den Kostümen achtete die Influencerin besonders darauf, dass sie zum Kinderhalloween passen. Zu freizügige Outfits kamen für sie nicht infrage. Mit ihrem abgestimmten Auftritt als "The Addams Family" verwirklichten die beiden nun ihre Pläne. Trotz der Trennung machten Serkan und Samira das Gruselfest so zu einem Familienereignis. Die schwarzen Verkleidungen der bekannten Gruselfamilie entsprachen dabei offenbar genau Samiras Vorstellungen für die Party.

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Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz mit ihren Kindern an Halloween 2026

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Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz als Gomez Addams an Halloween 2026

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Instagram / serkan_yavuz Nova, Samira, Serkan und Valea Yavuz im Mai 2025