Alessia Herren zeigt süßes Halloweenkostüm ihres Kindes

Alessia Herren (24) sorgt an Halloween mit einem niedlichen Anblick für große Begeisterung: Ihr Kind feiert den Gruseltag als kleiner Kürbis. In ihrer Instagram-Story zeigt der Realitystar eine Collage aus vier Aufnahmen, auf denen der Nachwuchs in verschiedenen Positionen auf einem hellgrauen Sofa sitzt. Das orangefarbene Kostüm ist mit einem schwarzen Gesicht und grünen Blattdetails verziert. Auf einer Kapuze befindet sich zudem ein kleiner grüner Stiel. Dazu trägt der kleine Wonneproppen eine hellgraue Hose und keine Schuhe. Mal sitzt der kleine Kürbis aufrecht da, mal scheint er sich neugierig mit seiner Umgebung zu beschäftigen. Ein wichtiges Detail bleibt dabei auf jedem Bild gleich: Das Gesicht des Nachwuchses ist konsequent mit einem Kürbis-Sticker verdeckt. Alessia rundet den süßen Gruselauftritt mit einem passenden Gruß ab. "Happy Halloween", schreibt sie zu der zuckersüßen Bilderreihe.

Kurz zuvor präsentierte die TV-Bekanntheit in ihrer Instagram-Story bereits ihr eigenes Kostüm. Alessia setzte auf einen Teufels-Look mit einem schwarzen Oberteil samt Spitzenbesatz und einem breiten Spitzenhalsband. Auf ihrem Kopf trug sie einen auffälligen Haarreif mit glänzenden roten Teufelshörnern und schwarzen Federn. Auch ihr Make-up griff das schaurige Thema auf. Blutige Kratzspuren zogen sich über ihre Stirn und Wange, während unter einem Auge sogar ein roter Tropfen zu sehen war. Mit einem leichten Lächeln blickte sie seitlich in die Kamera und schrieb zu ihrem Foto: "Happy Halloween".

Alessia ist Mutter von zwei Kindern. Am 21. April kam ihr Sohn Ates zur Welt und machte ihre Tochter Anisa-Amalia zur großen Schwester. Wie emotional das erste Treffen der Geschwister gewesen war, erzählte Alessias Tante Annemie Herren (63) im Mai im Gespräch mit Promiflash. "Die Kleine kommt gut klar, die war total aufgeregt", berichtete sie damals. Anisa-Amalia hatte ihren kleinen Bruder unmittelbar nach der Geburt kennenlernen dürfen. "Das Baby war draußen und sie kam direkt rein", erinnerte sich Annemie.

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Imago Alessia Herren bei der Premiere von "#CoupleChallenge", Januar 2026

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Instagram / alessiamillane Alessia Herrens Kind ist als Kürbis verkleidet

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Instagram / alessiamillane Alessia Herren posiert an Halloween als Teufel