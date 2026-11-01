Anna Heiser nicht erfreut: Gerald legt für Party Ehering ab

Anna Heiser (36) konnte offenbar kaum fassen, welchen Plan ihr Ehemann am Freitagabend für eine anstehende Firmenfeier verkündete. Wie die Reality-TV-Bekanntheit in ihrer Instagram-Story zeigte, wollte Gerald Heiser (41) die Party ausgerechnet ohne seinen Ehering besuchen. Dabei trägt der Bauer sucht Frau-Star das Schmuckstück seiner Frau zufolge sonst jeden Tag. Deshalb hakte Anna noch einmal ungläubig nach: "Was hast du gerade gesagt, Gerald?" Ihr Mann wiederholte: "Ich gehe ohne meinen Ehering zur Firmenfeier." Diese Bestätigung sorgte bei der zweifachen Mutter für sichtbare Fassungslosigkeit. Anna stand zunächst mit offenem Mund da und blickte Gerald verblüfft an. Offenbar hatte sie nicht damit gerechnet, dass er den Ring gerade für die Feier ablegen wollte.

Gerald hatte allerdings eine einfache Erklärung für seine Entscheidung. Er befürchtete, dass ihm der Ehering im Laufe des Abends abhandenkommen könnte. "Ich hab Angst, das Ding fällt ab", begründete er seinen Plan in Annas Instagram-Story. Seine Frau ließ sich davon jedoch nicht so leicht überzeugen. Sie verwies darauf, dass er den Ring an gewöhnlichen Tagen schließlich ebenfalls am Finger behalte. "Er trägt jeden Tag den Ehering, aber zur Firmenfeier ziehst du den aus", hielt Anna ihm mit einem Grinsen vor. Gerald versuchte daraufhin, einen Unterschied zwischen der Veranstaltung und seinem üblichen Arbeitstag deutlich zu machen. Bei seiner Tätigkeit im Büro müsse er sich immerhin nicht viel bewegen. "Im Büro laufe ich nicht rum, im Büro sitze ich am Tisch", erklärte der Realitystar. Ob diese Begründung Anna am Ende doch noch überzeugte, ließ sie in der Story offen. Sie schien die ganze Situation aber dennoch mit einer Prise Humor zu nehmen. Von einem Ehedrama fehlte also trotzdem jede Spur.

Zuvor hatte Anna ihrem Gerald noch eine süße Liebeserklärung gemacht. Rund zwei Wochen zuvor hatte ein Follower auf Instagram wissen wollen, ob sie noch einmal einen Mann aus Namibia kennenlernen und heiraten würde. Anna hatte daraufhin klargestellt: "Na ja, ich wollte nicht einfach einen namibischen Mann, sondern Gerald." Nicht seine Herkunft war für sie also entscheidend gewesen, sondern Gerald selbst. Mit einem weiteren Satz hatte Anna ihre Gefühle noch deutlicher gemacht: "Und meinetwegen könnte er auch aus der Antarktis kommen, ich würde mich immer wieder für ihn entscheiden."

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Instagram / annaheiser Anna Heiser und Gerald Heiser, Dezember 2024

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Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser im Oktober 2025 in Polen

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Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser, Tv-Bekanntheiten