Tim McGraw räumt mit Gerücht um Taylor Swifts Hochzeit auf

Tim McGraw (59) hat ein Gerücht über die Hochzeit von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (37) ausgeräumt. Online wurde behauptet, der Countrystar sei bei der Trauung der Sängerin und des Footballstars aufgetreten. Im Gespräch mit Esquire-Chefredakteur Michael Sebastian widersprach Tim dieser Darstellung nun deutlich. "Ich bin nicht bei ihrer Hochzeit aufgetreten. Das war ein Gerücht. Das Internet liegt nicht immer richtig", erklärte der Musiker im jetzt veröffentlichten Interview. Taylor und Travis sollen im Juli im Madison Square Garden in New York City geheiratet haben. Rund 1.000 prominente Gäste sollen mit ihnen gefeiert haben. Tim war nach eigener Aussage gemeinsam mit seiner Ehefrau Faith Hill (59) dabei – allerdings als Gast und nicht als Künstler auf der Bühne.

Gegenüber dem Magazin bestätigte Tim, dass er und Faith auf der Gästeliste standen. Von den Musikern, die für die Unterhaltung sorgten, unterschied sich seine Rolle jedoch klar. Laut Esquire traten unter anderem Paul McCartney (84), Stevie Nicks (78) und Avril Lavigne (42) für das Brautpaar auf. Tim konnte den Abend dagegen ohne eigenen Gesangsauftritt als Gast verbringen. Im Interview äußerte sich der Countrysänger vor allem zu Taylors privatem Glück. Auch für ihren Ehemann, der bei den Kansas City Chiefs Football spielt, hatte er ausschließlich freundliche Worte übrig. "Wir könnten nicht glücklicher darüber sein, dass sie Travis gefunden hat, der ebenfalls ein cooler Typ ist", sagte er gegenüber Esquire.

Taylor und Tim stehen sich bereits seit mehr als 20 Jahren nahe. Besonders mit seinen drei Töchtern Gracie, Maggie und Audrey soll die Sängerin eng verbunden sein. "Taylor stand unserer Familie, unseren Mädchen, schon immer nahe", berichtete Tim gegenüber Esquire. Ihre gemeinsame Geschichte reicht bis an den Anfang von Taylors Karriere zurück: Ihre erste Single veröffentlichte sie 2006 unter dem Titel "Tim McGraw". Sieben Jahre später wirkten die beiden gemeinsam an seinem Song "Highway Don't Care" mit. Tim verfolgt die Entwicklung seiner Kollegin voller Stolz und bewundert insbesondere ihre Fähigkeiten als Songwriterin. "Sie ist ein besonderer Mensch und einer der talentiertesten Menschen, die ich je getroffen habe", schwärmte er. Ihre Texte betrachtet der Countrystar als entscheidend für ihren weltweiten Erfolg, weil Taylor damit eine echte Verbindung zu ihrem Publikum schaffe.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Tim McGraw und Taylor Swift

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Imago Taylor Swift und Travi Kelce in New York, Mai 2026

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Getty Images Taylor Swift und Tim McGraw treten am 6. Juni 2013 beim CMA Music Festival in Nashville auf